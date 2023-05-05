Топ-5 элементов, которые необходимы женскому организму: список от врача

Витамин D3

Это главный помощник для женского организма. Он необходим для волос, ногтей, костей, сердца, полноценной работы мозга и здоровья в целом.

При его дефиците следует принимать не менее 5000 единиц дозировки. Это определяют после сдачи анализа.

Омега-3

"Это лучшая подружка любой женщины. Хотите иметь чистую и сияющую кожу, блеск волос и глаз? Омега поможет", - отмечает врач.

Суточная дозировка не менее 1000 мг. Принимать можно в течение 3 месяцев, тогда следует сделать перерыв на 30 дней.

Витамин С

Он участвует в синтезе коллагена, защищает организм от старения и является мощным иммуностимулятором.

Магний

Этот минерал необходим женщинам, особенно после 40 лет. Тогда в организме происходит гормональная перестройка, тело готовится к новому этапу и находится в стрессе.

Коллаген

Именно в этом белке кроется секрет красивых волос, крепких ногтей и отличной кожи. Желательно принимать его вместе с витамином С.

"Все эти витамины можно принимать вместе, но в разное время суток, что-то утром, что-то вечером. Курс витамина С и магния должен длиться в течение месяца. Другие витамины следует принимать не менее 3 месяцев", - отмечает Павлюк.