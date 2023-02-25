Топ-5 дорогих продуктів, які можна замінити дешевими корисними аналогами

Гречка

Зараз така каша вважається "їжею мільйонерів". Все тому, що ціна на неї дуже виросла.

Однак, її можна легко замінити пшеничною крупою.

Лосось

Щоб нагодувати велику сім'ю лососем, потрібно добре витратитись. Але лосося легко замінює скумбрія, оселедець або тунець.

До того ж креветки можна легко замінити тунцем, адже він містить такі ж мікроелементи.

Вершковий сир

Мабуть, нема таких людей, які не люблять вершковий сир. А замінити його можна кисломолочним сиром.

Томати і болгарський перець

Через величезні ціни на овочі, помідори та перець можна замінити капустою, огірками та квашеними овочами.

М'ясо

Залежно від виду м'яса, організм отримує з нього залізо, білок, фтор, креатинін, мінерали, фосфор та інші корисні речовини.

Однак субпродукти містять не меншу кількість вітамінів. Це печінка, серце, шлуночки, які можна пекти, тушкувати та готувати корисні паштети.