Топ-5 актрис, які майстерно зіграли чоловіків у кіно

Анджеліна Джолі

Одна з найвідоміших актрис сучасності з'явилася у чоловічому образі майора Вічека у фільмі "Солт" лише на кілька хвилин, але цього вистачило, щоб викликати хвилю обговорень серед шанувальників. Навіть у цьому перевтіленні Джолі вдалося залишатися неймовірно привабливою.

Анджеліна Джолі (колаж РБК-Україна)

Вупі Голдберг

Сценаристи фільму "Компаньйон" поставили перед гримерами непросте завдання - перетворити Вупі Голдберг, яка виконувала роль Лорел Айріс, на білого чоловіка. В кількох епізодах актриса перевтілилася у впливового бізнесмена Роберта С. Катті.

Вупі Голдберг (колаж РБК-Україна)

Сьюзен Сарандон

У стрічці "Хмарний атлас" більшість акторів виконували кілька ролей, але саме Сьюзен Сарандон випала нагода зіграти персонажа протилежної статі. Вона перевтілилася у професора університету Юсуфа Сулеймана.

Сьюзен Сарандон (колаж РБК-Україна)

Глен Клоуз

Якщо згадані актриси з'являлися у чоловічих ролях лише на кілька хвилин, то Глен Клоуз протягом усього фільму "Таємничий Альберт Ноббс" виступала в образі чоловіка.

Глен Клоуз (колаж РБК-Україна)

Меріл Стріп

Ненадовго у чоловічий образ перевтілилася й рекордсменка премій "Оскар" та "Золотий глобус" Меріл Стріп. У першому епізоді серіалу HBO "Ангели в Америці" актриса здивувала глядачів своїм перевтіленням, з'явившись у ролі літнього рабина завдяки майстерній роботі гримерів.

Меріл Стріп (колаж РБК-Україна)​​​​​​​