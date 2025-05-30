Кеті Перрі у 40 років виглядає на 25: топ-3 щоденні звички зірки

Американська співачка Кеті Перрі у 40 років вражає не лише голосом і харизмою, а й енергією та молодістю. Секрет її бадьорості - у звичках, яких вона дотримується щодня та виглядає на 25років.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Womens Health .

Фізична активність без тренажерного залу

Кеті зізнавалась, що не любить традиційні тренування: "Я ненавиджу займатися спортом". Проте вона залишається активною завдяки заняттям, які приносять їй задоволення, таким як танці, плавання, сноубординг та гра в піклбол з друзями.

Також вона відвідує заняття з CorePower йоги, які допомагають підтримувати форму та гарний настрій.

Виступи можуть забирати багато енергії, тому Кеті переконується, що інколи її тренування - це підготовка до концертів.

Пріоритети Кеті змінилися з моменту народження доньки Дейзі Дав у 2020 році.

"Я хочу присвятити будь-які додаткові хвилини тому, щоб бути матір’ю. В результаті тренування часом відходять на другий план частіше, ніж це було до народження доньки", - сказала вона.

Кеті Перрі (фото: instagram.com/katyperry)

Збалансоване харчування

У 2024 році Кеті схудла на близько 9 кг, змінивши свій раціон. Вона повністю відмовилася від обробленої їжі та алкоголю, надаючи перевагу свіжим продуктам, таким як нежирне м’ясо, овочі та здорові жири.

Ці зміни були частиною підготовки до її повернення на сцену та підтримки здорового способу життя.

На своєму 40-річчі Кеті пожартувала над чутками про використання препарату Ozempic для схуднення, подарувавши гостям сувеніри у вигляді міні-шприців з написом "OzempiKP".

Психічне здоров’я та відновлення

Зірка також приділяє увагу своєму психічному здоров’ю, практикуючи медитацію та йогу. Це допомагає їй зберігати спокій та енергію, які необхідні для виступів і повсякденного життя.

Вона також підкреслює важливість відпочинку та відновлення для підтримки високого рівня енергії на сцені.