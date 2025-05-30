Кэти Перри в 40 лет выглядит на 25: топ-3 ежедневные привычки звезды

Американская певица Кэти Перри в 40 лет поражает не только голосом и харизмой, но и энергией и молодостью. Секрет ее бодрости - в привычках, которых она придерживается ежедневно и выглядит на 25 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Womens Health .

Физическая активность без тренажерного зала

Кэти признавалась, что не любит традиционные тренировки: "Я ненавижу заниматься спортом". Однако она остается активной благодаря занятиям, которые приносят ей удовольствие, таким как танцы, плавание, сноубординг и игра в пиклбол с друзьями.

Также она посещает занятия по CorePower йоги, которые помогают поддерживать форму и хорошее настроение.

Выступления могут забирать много энергии, поэтому Кэти убеждается, что иногда ее тренировки - это подготовка к концертам.

Приоритеты Кэти изменились с момента рождения дочери Дейзи Дав в 2020 году.

"Я хочу посвятить любые дополнительные минуты тому, чтобы быть матерью. В результате тренировки порой отходят на второй план чаще, чем это было до рождения дочери", - сказала она.

Кэти Перри (фото: instagram.com/katyperry)

Сбалансированное питание

В 2024 году Кэти похудела на около 9 кг, изменив свой рацион. Она полностью отказалась от обработанной пищи и алкоголя, отдавая предпочтение свежим продуктам, таким как нежирное мясо, овощи и здоровые жиры.

Эти изменения были частью подготовки к ее возвращению на сцену и поддержания здорового образа жизни.

На своем 40-летии Кэти пошутила над слухами об использовании препарата Ozempic для похудения, подарив гостям сувениры в виде мини-шприцев с надписью "OzempiKP".

Психическое здоровье и восстановление

Звезда также уделяет внимание своему психическому здоровью, практикуя медитацию и йогу. Это помогает ей сохранять спокойствие и энергию, которые необходимы для выступлений и повседневной жизни.

Она также подчеркивает важность отдыха и восстановления для поддержания высокого уровня энергии на сцене.