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Топ-3 схеми, за допомогою яких партнер маніпулює вами у стосунках

Які маніпуляції найчастіше застосовують у стосунках (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Маніпуляцію особливо складно розпізнати зі сторони коханої людини, оскільки ми не очікуємо, що на нас застосовуватимуть якісь психологічні схеми впливу. Іноді партнер може вдаватись до маніпуляції несвідомо.

Але потрібно такі моменти відстежувати, а тоді обговорювати у парі та не допускати їх надалі, адже вони руйнують стосунки.

Про 3 найпоширеніші маніпуляції у стосунках розповіла психолог Ольга Голентовська на своїй сторінці в Instagram.

Які маніпуляції найпоширеніші у стосунках

"Багатьом із нас знайомі маніпуляції - це завуальовані стратегії, аби змусити людину поступитися, покоритися або відмовитися від своїх бажань. Ось топ- 3 найпоширеніших маніпуляції, які можна виокремити із запитів про стосунки", - пише експерт.

Звинувачення - зробити потребу партнера його ж власною провиною, а отже буде спокута за це.

Знецінення/приниження - спричинити у партнера відчуття недоумкуватості та меншовартості за те, що його потреба відрізняється.

Нав’язування почуття провини - показати, що партнер є несправедливим, неуважним, морально дефективним, бо не поділяє бажань чи потреб іншого з пари.

Що робити у такій ситуації

"Якщо ви опинилися в гущі маніпуляції, то це гарна нагода поглянути на власну поведінку. Чесно оцініть її вплив на стосунки. Поставте собі питання: "що в основі моєї реакції?" - радить психолог.

Голентовська наголошує, що ви несете відповідальність лише за себе, за свої рішення та вибір.

"Ви самі вирішуєте, бути чи не бути об’єктом маніпуляції, вдаватися чи не вдаватися до маніпулювання іншими", - каже експерт.

Також вона зазначає, що здорові стратегії поведінки скеровують до визнання важливості партнера, його намірів, бажань та пріоритетів.

Раніше ми розповідали про те, які 5 фраз у жодному разі не має говорити партнер.

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