Як вибрати ідеальне взуття на зиму: стиліст показала актуальні моделі та головні антитренди (фото)

Ідеальне взуття на зиму має бути не лише теплим та зручним, але й стильним. Щоб вибрати таку пару, варто керуватись підказками експертів, адже асортимент моделей настільки великий, що самостійно важко зорієнтуватись.

Про те, як вибрати взуття на зиму та яких моделей краще уникати, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію персонального стиліста Олени Шевченко в Instagram .

Як вибрати стильне взуття на зиму

"Зимове взуття - дороге! Мало того - це одна з найдорожчих речей в гардеробі. Взуття взимку, як і верхній одяг - це те що ми носимо постійно, кожен день і те, що формує наш образ не тільки на вулиці, але й у приміщенні. Тому сьогодні поговоримо про основну пару взуття", - пише стиліст.

Основна пара - це те, в чому зручно довго ходити, сидіти, працювати, переміщатись містом і загалом вести активне життя.

"Другорядні пари - ті, які ви купуєте з думкою "взую, коли ходити багато не треба". Основних пар взуття звісно може бути кілька, як і другорядних. Все залежить від розмірів вашого гардероба", - пояснює Шевченко.

Як вибрати зимове взуття (фото: Instagram/purpur.stylist)

Якою має бути основна пара

Стиліст зазначає, що основна пара зимового взуття має володіти наступними характеристиками:

достатньо товста підошва, бо взимку земля промерзає, тому для основних пар підошва має бути від 2-3 см

таку пару зручно швидко одягати, навіть коли ви у пуховику

універсальний колір, що пасує під увесь ваш верхній одяг

обов'язково має бути утеплювач. Але зважте на його щільність та теплість: якщо ви пересуваєтесь містом на авто та здебільшого проводите свій час у приміщенні - достатньо євро-зими та теплої шкарпетки. Якщо ж ви гуляєте по кілька годин з дитиною чи пересуваєтесь містом громадським транспортом, а потім ще й проводити багато часу на вулиці - тут вже треба щось тепліше

відсутність зайвої фурнітури, надписів та величезних лого - це база. Треба, щоб це взуття підходило під більшість ваших щоденних образів

висота - якщо маєте можливість купити 2-3 пари основного взуття, тоді беріть одну низьку, іншу над кісточкою на нозі та одну високу. Якщо ні, тоді найуніверсальніший варіант - на два пальці над кісточкою на нозі. Так, щоб підкреслити найвужчу частину литки

якщо ваша основна пара взуття має підбори - вони мають бути стійкі. Вам ходити в них часто та багато, тому шпилька - для другорядних пар

"Я б брала пару грубих чобіт для середньої висоти, високі чоботи на невеликих підборах під спідниці і сукні, та кросівки під спортивні образи, або взуття з фактурною шкірою для різноманіття ваших буденних луків", - радить Шевченко.

Як вибрати зимове взуття (фото: Instagram/purpur.stylist)