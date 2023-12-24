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Топ 3 ігристих вин для новорічного столу (відео)

Неділя 24 грудня 2023 18:27
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Топ 3 ігристих вин для новорічного столу (відео) Як вибрати ігристе вино на Новий рік (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Ігристе вино або ж шампанське, як всі звикли його називати, вважається напоєм для святкування певних моментів життя і Новий рік не виключення.

Про те, яке ігристе обрати для новорічного столу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram професійного бармена Romarbarr.

Як вибрати ігристе вино на новорічний стіл

Ігристе вино - це той самий напій, який супроводжує свята, адже так заведено, що саме воно дарує людям відчуття важливості події, яку треба відзначити.

Проте ігристе не завжди може бути гарної якості та мати приємний смак і тут вже потрібно розуміти, за якими критеріями його вибирати, особливо, коли розраховуєш на певну цінову політику.

Топ 3 ігристих вин для новорічного столу

На перше місце експерт з алкоголю поставив ігристе під назвою “J.P. Chenet”. Воно за смаком може нагадувати ігристі вина від марок “Радянське”, “AZNAURI” або “Одеське”. Воно коштує приблизно 400 гривень і має гарний приємний смак.

Друге місце у рейтингу Романа посіли одразу 2 марки вина, "CAVA" та 2Cola de Cometa". Якщо ваш вибір зупиниться на ігристому "CAVA", то експерт радить брати для новорічного столу саме "Proa Cava Brut".

На третє місце Роман поставив Prosecco від марки "Terra Serena", оскільки воно має легкий та збалансований смак і є доволі легким та смачним.

Тож, якщо ваші смакові рецептори полюбляють сухі ігристі вина, ви можете сміливо спробувати скористатися порадами досвідченого бармена, який знається не лише на смаках, а ще й на якості напоїв.

Варто лише пам’ятати, що Новий рік - це особлива нагода і все, що буде на вашому столі також має бути особливим і гарним, особливо у тих, хто довіряє різним новорічним традиціям.

Раніше ми розповідали про 5 найважливіших критеріїв, які допоможуть вибрати ідеальне вино.

Також читайте наш матеріал про те, які напої не варто замовляти у пабах.

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