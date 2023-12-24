Топ 3 игристых вин для новогоднего стола (видео)

Игристое вино или шампанское, как все привыкли его называть, считается напитком для празднования определенных моментов жизни и Новый год не исключение.

О том, какое игристое выбрать для новогоднего стола, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram профессионального бармена Romarbarr.

Как выбрать игристое вино на новогодний стол

Игристое вино - это тот самый напиток, который сопровождает праздники, ведь так принято, что именно оно дарит людям чувство важности события, которое нужно отметить.

Однако игристое не всегда может быть хорошего качества и иметь приятный вкус и здесь уже нужно понимать, по каким критериям его выбирать, особенно когда рассчитываешь на определенную ценовую политику.

Топ 3 игристых вин для новогоднего стола

На первое место эксперт по алкоголю поставил игристое под названием "JP Chenet". Оно по вкусу может напоминать игристые вина от марок "Советское", "AZNAURI" или "Одесское". Оно стоит примерно 400 гривен и имеет хороший приятный вкус.

Второе место в рейтинге Романа заняли сразу 2 марки вина, "CAVA" и 2Cola de Cometa. Если ваш выбор остановится на игристом "CAVA", то эксперт советует брать для новогоднего стола именно "Proa Cava Brut".

На третье место Роман поставил Prosecco от марки "Terra Serena", поскольку оно имеет легкий и сбалансированный вкус и довольно легким и вкусным.

Итак, если ваши вкусовые рецепторы любят сухие игристые вина, вы можете смело попробовать воспользоваться советами опытного бармена, который разбирается не только в вкусах, но и в качестве напитков.

Стоит только помнить, что Новый год - это особый случай и все, что будет на вашем столе, также должно быть особенным и красивым, особенно у тех, кто доверяет разным новогодним традициям.