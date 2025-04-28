Топ-10 речей у будинку, які небезпечні для здоров'я дітей

До 90% дитячих травм трапляються саме вдома. І найчастіше це те, що можна було попередити. Деякі предмети мають зовсім неочевидну небезпеку для малюків і всі вони абсолютно точно є у вас вдома.

Основна задача батьків зробити ці предмети недосяжними для дітей.

Які предмети небезпечні для дітей

Монети, батарейки та магніти

Маленькі предмети становлять ризик удушення або серйозного ушкодження ШКТ при проковтуванні всередину.

Особливо небезпечні кнопкові батарейки, адже можуть спричинити опіки ШКТ. Магнітні конструктори та кульки теж небезпечні.

Ліки та вітаміни

За словами лікаря, у 7 з 10 випадків отруєнь у дітей винні ліки, залишені без нагляду. Пігулки, вітаміни та мазі - все має бути поза зоною досяжності.

"Ще одне небезпечне місце - це сумка бабусі, що прийшла в гості. Тому будьте обережні", - додала педіатр.

Побутова хімія

У 20% отруєння у дітей до 3 років виникають через засоби для прибирання. Гелі, капсули для прання, поліролі та дезінфектори не залишайте на рівні очей.

Шнури, зарядні пристрої та подовжувачі

За даними Власенко, у США 10 дітей щодня звертаються за допомогою через опіки та ураження струмом.

Шнури також становлять ризик удушення, особливо вночі у вільному доступі.

Пакети та плівка

Пакети та плівки справді становлять небезпеку для дітей, особливо маленьких. Основні ризики такі:

удушення (задуха): діти можуть надягти пакет на голову або обличчя, і через нестачу повітря може виникнути задуха

зав’язування: діти можуть обмотати пакет або плівку навколо шиї, що також може призвести до удушення

ковтання: маленькі діти можуть відкусити шматок пакета чи плівки й вдавитися

Навіть тонкий пакетик - смертельно небезпечний, якщо потрапляє на обличчя.

Тому дуже важливо:

зберігати пакети та плівки в недоступних для дітей місцях

ніколи не залишати дітей без нагляду поблизу таких предметів

пояснювати дітям (якщо вони вже розуміють) про небезпеку

Рослини

До 30% кімнатних рослин - потенційно токсичні при ковтанні.

Диффенбахія, філодендрон та кротон можуть викликати нудоту, блювання та опіки слизової.

Меблі з гострими кутами

Кожна 4-та травма голови в дітей раннього віку виникає через падіння або удар об меблі.

Діти часто падають і можуть вдаритися об гострий край столу, тумбочки чи шафи, що може призвести до забоїв, порізів або навіть струсів мозку.

Гострі кути й ребра меблів можуть викликати глибокі порізи, які іноді потребують накладання швів.

Вікна

Падіння з вікна - одна з основних причин травматичних смертей у дітей віком до 5 років. Більшість трапляється вдень, коли батьки вдома, але відволіклись на кілька хвилин.

Малюки здатні залізти на підвіконня вже з 12-18 місяців.

Тютюнові вироби та рідини для вейпів

Навіть кілька крапель нікотинової рідини можуть бути смертельними для дитини. Рідини мають привабливий вигляд і аромат - часто діти сприймають як солодке.

У 2023 році в ЄС зафіксовано понад 800 випадків отруєнь нікотиновими рідинами у дітей до 5 років.

Віконні штори з мотузками

Діти можуть загинути від удушення, заплутавшись у мотузках або ланцюжках на віконних шторах. Рекомендується використовувати безмотузкові штори або забезпечити, щоб мотузки були недоступні для дітей.



