Топ-10 вещей в доме, которые опасны для здоровья детей

Даже в самом безопасном, на первый взгляд, доме могут скрываться опасности для малышей. Какие предметы представляют наибольшую угрозу для здоровья и жизни детей?
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу педиатра Дарьи Власенко.
До 90% детских травм случаются именно дома. И чаще всего это то, что можно было предупредить. Некоторые предметы имеют совсем неочевидную опасность для малышей и все они совершенно точно есть у вас дома.
Основная задача родителей сделать эти предметы недосягаемыми для детей.
Монеты, батарейки и магниты
Маленькие предметы представляют риск удушения или серьезного повреждения ЖКТ при проглатывании внутрь.
Особенно опасны кнопочные батарейки, ведь могут вызвать ожоги ЖКТ. Магнитные конструкторы и шарики тоже опасны.
Лекарства и витамины
По словам врача, в 7 из 10 случаев отравлений у детей виноваты лекарства, оставленные без присмотра. Таблетки, витамины и мази - все должно быть вне зоны досягаемости.
"Еще одно опасное место - это сумка бабушки, пришедшей в гости. Поэтому будьте осторожны", - добавила педиатр.
Бытовая химия
В 20% отравления у детей до 3 лет возникают из-за средств для уборки. Гели, капсулы для стирки, полироли и дезинфекторы не оставляйте на уровне глаз.
Шнуры, зарядные устройства и удлинители
По данным Власенко, в США 10 детей ежедневно обращаются за помощью из-за ожогов и поражения током.
Шнуры также представляют риск удушения, особенно ночью в свободном доступе.
Пакеты и пленка
Пакеты и пленки действительно представляют опасность для детей, особенно маленьких. Основные риски таковы:
Даже тонкий пакетик - смертельно опасен, если попадает на лицо.
Поэтому очень важно:
Растения
До 30% комнатных растений - потенциально токсичны при проглатывании.
Диффенбахия, филодендрон и кротон могут вызвать тошноту, рвоту и ожоги слизистой.
Мебель с острыми углами
Каждая 4-я травма головы у детей раннего возраста возникает из-за падения или удара о мебель.
Дети часто падают и могут удариться об острый край стола, тумбочки или шкафа, что может привести к ушибам, порезам или даже сотрясениям мозга.
Острые углы и ребра мебели могут вызвать глубокие порезы, которые иногда требуют наложения швов.
Окна
Падение из окна - одна из основных причин травматических смертей у детей в возрасте до 5 лет. Большинство случается днем, когда родители дома, но отвлеклись на несколько минут.
Малыши способны залезть на подоконник уже с 12-18 месяцев.
Табачные изделия и жидкости для вейпов
Даже несколько капель никотиновой жидкости могут быть смертельными для ребенка. Жидкости имеют привлекательный вид и аромат - часто дети воспринимают как сладкое.
В 2023 году в ЕС зафиксировано более 800 случаев отравлений никотиновыми жидкостями у детей до 5 лет.
Оконные шторы с веревками
Дети могут погибнуть от удушения, запутавшись в веревках или цепочках на оконных шторах. Рекомендуется использовать безверевочные шторы или обеспечить, чтобы веревки были недоступны для детей.
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