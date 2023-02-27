Топ-10 препаратів, які нічого не лікують, але ми продовжуємо їх купувати

Фуфломіцини - препарати з недоведеною ефективністю або ж що гірше - з доведеною неефективністю, продовжують займати почесне місце на полицях в аптеках. Їх призначають лікарі, радять провізори, а також настирливо пхає реклама з телевізора. Але доказова медицина продовжує боротися з цим, раз за разом радячи не витрачати гроші.

Топ 10 препаратів-фуфломіцинів:

Ергоферон - противірусний препарат

Еребра - противірусний препарат

Фезам - психостимулювальний та ноотропний засіб

Новірин - противірусний засіб

Аміксин - імуномодулюючий та противірусний засіб

Нервохеель - заспокійливий, протисудомний засіб, антидепресант

Вокара - гомеопатія від захворювань ротоглотки

Назоферон - імуномодулюючий та противірусний засіб

Лаферобіон - противірусний, антимікробний, протизапальний, імуномодулюючий засіб

Афлубін - гомеопатичний препарат для профілактики та лікування грипу і ГРВІ

"Цей список можна продовжувати безкінечно... Запам’ятайте, дані препарати нічого не лікують! Краще купіть на ці кошти щось смачненьке і корисне. Не ведіться на рекламу препаратів і дієтичних добавок", - застерігає лікарка.

Як перевірити дієвість препарату

За допомогою сайту FDA

Про ефективність препарату можна дізнатися за допомогою сайту Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA).

Тут у графу пошуку треба ввести діючу речовину з інструкції, і ви отримуєте список статей з дослідженнями про цю речовину, і її дію на організм людини.

Український ресурс dokazovo.in.ua

Введіть назву препарату в графу пошуку на сайті dokazovo.in.ua і дізнайтеся, наскільки він ефективний за оцінками десятка міжнародних організацій. Далі ви зможете дізнатися, яка з них схвалює препарат, як ефективний, а яка - ні.