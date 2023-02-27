Топ-10 препаратів, які нічого не лікують, але ми продовжуємо їх купувати
Фуфломіцини - препарати з недоведеною ефективністю або ж що гірше - з доведеною неефективністю, продовжують займати почесне місце на полицях в аптеках. Їх призначають лікарі, радять провізори, а також настирливо пхає реклама з телевізора. Але доказова медицина продовжує боротися з цим, раз за разом радячи не витрачати гроші.
Про топ-10 препаратів розповіла в Instagram лікар-педіатр Алла Мішура.
Топ 10 препаратів-фуфломіцинів:
- Ергоферон - противірусний препарат
- Еребра - противірусний препарат
- Фезам - психостимулювальний та ноотропний засіб
- Новірин - противірусний засіб
- Аміксин - імуномодулюючий та противірусний засіб
- Нервохеель - заспокійливий, протисудомний засіб, антидепресант
- Вокара - гомеопатія від захворювань ротоглотки
- Назоферон - імуномодулюючий та противірусний засіб
- Лаферобіон - противірусний, антимікробний, протизапальний, імуномодулюючий засіб
- Афлубін - гомеопатичний препарат для профілактики та лікування грипу і ГРВІ
"Цей список можна продовжувати безкінечно... Запам’ятайте, дані препарати нічого не лікують! Краще купіть на ці кошти щось смачненьке і корисне. Не ведіться на рекламу препаратів і дієтичних добавок", - застерігає лікарка.
Як перевірити дієвість препарату
- За допомогою сайту FDA
Про ефективність препарату можна дізнатися за допомогою сайту Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA).
Тут у графу пошуку треба ввести діючу речовину з інструкції, і ви отримуєте список статей з дослідженнями про цю речовину, і її дію на організм людини.
- Український ресурс dokazovo.in.ua
Введіть назву препарату в графу пошуку на сайті dokazovo.in.ua і дізнайтеся, наскільки він ефективний за оцінками десятка міжнародних організацій. Далі ви зможете дізнатися, яка з них схвалює препарат, як ефективний, а яка - ні.
Раніше фармацевтка розповіла про те, які таблетки прийняти для "покращення імунітету".
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