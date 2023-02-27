Топ-10 препаратов, которые ничего не лечат, но мы продолжаем их покупать
Фуфломицины - препараты с недоказанной эффективностью или что хуже - с доказанной неэффективностью, продолжают занимать почетное место на полках в аптеках. Их назначают врачи, советуют провизоры, а также назойливо "пихает" реклама с телевизора. Но доказательная медицина продолжает бороться с этим, раз за разом советуя не тратить деньги.
О топ-10 препаратах рассказала в Instagram врач-педиатр Алла Мишура.
Топ 10 препаратов-фуфломицинов:
- Эргоферон - противовирусный препарат
- Эребра - противовирусный препарат
- Фезам - психостимулирующее и ноотропное средство
- Новирин - противовирусное средство
- Амиксин - иммуномодулирующее и противовирусное средство
- Нервохеэль - успокаивающее, противосудорожное средство, антидепрессант
- Вокара - гомеопатия от заболеваний ротоглотки
- Назоферон - иммуномодулирующее и противовирусное средство
- Лаферобион - противовирусное, антимикробное, противовоспалительное, иммуномодулирующее средство
- Афлубин - гомеопатический препарат для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ
"Этот список можно продолжать бесконечно... Запомните, данные препараты ничего не лечат! Лучше купите на эти средства что-нибудь вкусненькое и полезное. Не ведитесь на рекламу препаратов и диетических добавок", - предостерегает врач.
Как проверить действенность препарата
- С помощью сайта FDA
Об эффективности препарата можно узнать с помощью сайта Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
Здесь в графу поиска нужно ввести действующее вещество из инструкции, и вы получаете список статей с исследованиями об этом веществе и его действии на организм человека.
- Украинский ресурс dokazovo.in.ua
Введите название препарата в графу поиска на сайте dokazovo.in.ua и узнайте, насколько он эффективен по оценкам десятка международных организаций. Далее вы сможете узнать, какая из них одобряет препарат, как эффективный, а какая - нет.
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