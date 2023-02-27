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Топ-10 препаратов, которые ничего не лечат, но мы продолжаем их покупать

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Понедельник 27 февраля 2023 10:01
Топ-10 препаратов, которые ничего не лечат, но мы продолжаем их покупать Какие лекарства ничего не лечат (фото: kr-rada.gov.ua)
Автор: Светлана Мащенко

Фуфломицины - препараты с недоказанной эффективностью или что хуже - с доказанной неэффективностью, продолжают занимать почетное место на полках в аптеках. Их назначают врачи, советуют провизоры, а также назойливо "пихает" реклама с телевизора. Но доказательная медицина продолжает бороться с этим, раз за разом советуя не тратить деньги.

О топ-10 препаратах рассказала в Instagram врач-педиатр Алла Мишура.

Топ 10 препаратов-фуфломицинов:

  • Эргоферон - противовирусный препарат
  • Эребра - противовирусный препарат
  • Фезам - психостимулирующее и ноотропное средство
  • Новирин - противовирусное средство
  • Амиксин - иммуномодулирующее и противовирусное средство
  • Нервохеэль - успокаивающее, противосудорожное средство, антидепрессант
  • Вокара - гомеопатия от заболеваний ротоглотки
  • Назоферон - иммуномодулирующее и противовирусное средство
  • Лаферобион - противовирусное, антимикробное, противовоспалительное, иммуномодулирующее средство
  • Афлубин - гомеопатический препарат для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ

"Этот список можно продолжать бесконечно... Запомните, данные препараты ничего не лечат! Лучше купите на эти средства что-нибудь вкусненькое и полезное. Не ведитесь на рекламу препаратов и диетических добавок", - предостерегает врач.

Как проверить действенность препарата

  • С помощью сайта FDA

Об эффективности препарата можно узнать с помощью сайта Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Здесь в графу поиска нужно ввести действующее вещество из инструкции, и вы получаете список статей с исследованиями об этом веществе и его действии на организм человека.

  • Украинский ресурс dokazovo.in.ua

Введите название препарата в графу поиска на сайте dokazovo.in.ua и узнайте, насколько он эффективен по оценкам десятка международных организаций. Далее вы сможете узнать, какая из них одобряет препарат, как эффективный, а какая - нет.

Ранее фармацевт рассказала о том, какие таблетки принять для "улучшения иммунитета".

Также читайте о самых известных фуфломицинах в гинекологии.

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