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Топ-10 популярных моделей авто, которые ввезли за время войны

Самые популярные авто ввезены за последние полгода (фото: pixabay)
Автор: Никита Мельников

За время льготного периода растаможки в Украину было ввезено более 100 тысяч авто. Абсолютным большинством стали бюджетные модели ценой до 5 тысяч долларов.

Так какие модели стали самые популярные при нулевой растаможке среди украинцев - читайте в нашем материале Styler далее.

Такой статистикой поделился нардеп Ярослав Железняк еще в мае, когда наплыв авто значительно увеличился. Предлагаем детально рассмотреть каждую из моделей Подробнее.

Volkswagen Passat

Автомобилей этой модели было везено больше всего, почти 6000 авто. В среднем возраст авто не преувеличивает 15 лет.

Volkswagen Passat (фото: pixabay)

Volkswagen Golf

"Гольфы" заняли 2 строчку, их ввезли почти 5 тысяч штук.

Volkswagen Golf (фото: auto.ria)

Skoda Octavia

Почти 3 500 "Октавий" заехало при нулевой растаможке в Украину.

Skoda Octavia (фото: auto.ria)

Audi A6

4-е место заняла Audi A6, с приблизительным количеством в 2500 авто.

Audi A6 (фото: auto.ria)

Volkswagen Touran

"Туран" на 5-м месте, едва уступая Audi A6. "Туранов" завезли почти 2400 штук.

Volkswagen Touran (фото: auto.ria)

Renault Megane

Почти столько же как и "Туранов" завезли моделей Renault Megane.

Renault Megane (фото: auto.ria)

Audi A4

Примерно равное количество авто по сравнению с "Меганами" завезли автомобилей модели Audi A4.

Audi A4 (фото: auto.ria)

Opel Zafira

На 8-м месте расположилась "Зафира". Ее завезли ориентировочно в количестве 2100 единиц.

Opel Zafira (фото: auto.ria)

Ford Focus

Далее идут "Фокусы", автомобилей этой модели завезли в Украину примерно 1900 штук.

Ford Focus (фото: auto.ria)

Opel Astra

На последнем месте топа завезенных авто во время льготного периода - Opel Astra: 1800 единиц.

Opel Astra (фото: auto.ria)

Данные по количеству ввезенных авто собраны за период от 9 апреля до 19 мая, поэтому количество не окончательное. Однако соотношение популярных моделей, очевидно, не изменилось.

Off top

Решением Верховной Рады в начале апреля были приняты законы предоставить льготный период на растаможку авто. Такое решение позволило пополнить автопарк простым людям, которые остались без автомобилей из-за боевых действий.

Кроме того, нулевая растаможка была установлена, чтобы быстро доставить автомобили для армии, теробороны и всех гуманитарных и военных нужд.

Ранее мы писали, что делать, если бензиновое авто заправили дизелем.

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