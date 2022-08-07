Топ-10 популярних моделей авто, що ввезли за час війни

За час пільгового періоду розмитнення в Україну було ввезено понад 100 тисяч авто. Абсолютною більшістю стали бюджетні моделі ціною до 5 тисяч доларів.

Тож які моделі стали найпопулярніші за нульового розмитнення серед українців - читайте у нашому матеріалі Styler далі.

Такою статистикою поділився нардеп Ярослав Железняк ще у травні, коли наплив авто значно збільшився. Пропонуємо детально розглянути кожну з моделей детальніше.

Volkswagen Passat

Автомобілів цієї моделі було везено найбільше, майже 6000 авто. В середньому вік авто не перебільшує 15 років.

Volkswagen Passat (фото: pixabay)

Volkswagen Golf

"Гольфи" зайняли 2 сходинку, їх ввезли майже 5 тисяч штук.

Volkswagen Golf (фото: auto.ria)

Skoda Octavia

Майже 3 500 "Октавій" заїхало за нульового розмитнення в Україну.

Skoda Octavia (фото: auto.ria)

Audi A6

4-те місце зайняла Audi A6, з приблизною кількістю у 2500 авто.

Audi A6 (фото: auto.ria)

Volkswagen Touran

"Туран" на 5-му місці, ледь поступаючись Audi A6. "Туранів" завезли майже 2400 штук.

Volkswagen Touran (фото: auto.ria)

Renault Megane

Майже стільки ж як й "Туранів" завезли моделей Renault Megane.

Renault Megane (фото: auto.ria)

Audi A4

Приблизно рівну кількість авто в порівнянні з "Меганами" завезли автівок моделі Audi A4.

Audi A4 (фото: auto.ria)

Opel Zafira

На 8-му місці розташувалась "Зафіра". Її завезли орієнтовно в кількості - 2100 одиниць.

Opel Zafira (фото: auto.ria)

Ford Focus

Далі йдуть "Фокуси", автівок цієї моделі завезли до України приблизно 1900 штук.

Ford Focus (фото: auto.ria)

Opel Astra

На останньому місці топу завезених авто під час пільгового періоду - Opel Astra: 1800 одиниць.

Opel Astra (фото: auto.ria)

Дані за кількістю ввезених авто зібрані за період від 9 квітня до 19 травня, тому кількість не остаточна. Однак співвідношення популярних моделей, вочевидь, не змінилося.

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Рішенням Верховної Ради на початку квітня були прийняті закони про надання пільгового періоду на розмитнення авто. Таке рішення дозволило поповнити автопарк простим людям, які залишилися без автівок через бойові дії.

Крім того, нульове розмитнення було встановлено, щоб швидко доставити автомобілі для армії, тероборони та всіх гуманітарних і військових потреб.