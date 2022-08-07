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Топ-10 популярних моделей авто, що ввезли за час війни

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Неділя 07 серпня 2022 18:00
Топ-10 популярних моделей авто, що ввезли за час війни Найпопулярніші авто ввезені за останні півроку (фото: pixabay)
Автор: Микита Мельников

За час пільгового періоду розмитнення в Україну було ввезено понад 100 тисяч авто. Абсолютною більшістю стали бюджетні моделі ціною до 5 тисяч доларів.

Тож які моделі стали найпопулярніші за нульового розмитнення серед українців - читайте у нашому матеріалі Styler далі.

Такою статистикою поділився нардеп Ярослав Железняк ще у травні, коли наплив авто значно збільшився. Пропонуємо детально розглянути кожну з моделей детальніше.

Volkswagen Passat

Автомобілів цієї моделі було везено найбільше, майже 6000 авто. В середньому вік авто не перебільшує 15 років.

Топ-10 популярних моделей авто, що ввезли за час війниVolkswagen Passat (фото: pixabay)

Volkswagen Golf

"Гольфи" зайняли 2 сходинку, їх ввезли майже 5 тисяч штук.

Топ-10 популярних моделей авто, що ввезли за час війниVolkswagen Golf (фото: auto.ria)

Skoda Octavia

Майже 3 500 "Октавій" заїхало за нульового розмитнення в Україну.

Топ-10 популярних моделей авто, що ввезли за час війниSkoda Octavia (фото: auto.ria)

Audi A6

4-те місце зайняла Audi A6, з приблизною кількістю у 2500 авто.

Топ-10 популярних моделей авто, що ввезли за час війниAudi A6 (фото: auto.ria)

Volkswagen Touran

"Туран" на 5-му місці, ледь поступаючись Audi A6. "Туранів" завезли майже 2400 штук.

Топ-10 популярних моделей авто, що ввезли за час війниVolkswagen Touran (фото: auto.ria)

Renault Megane

Майже стільки ж як й "Туранів" завезли моделей Renault Megane.

Топ-10 популярних моделей авто, що ввезли за час війниRenault Megane (фото: auto.ria)

Audi A4

Приблизно рівну кількість авто в порівнянні з "Меганами" завезли автівок моделі Audi A4.

Топ-10 популярних моделей авто, що ввезли за час війниAudi A4 (фото: auto.ria)

Opel Zafira

На 8-му місці розташувалась "Зафіра". Її завезли орієнтовно в кількості - 2100 одиниць.

Топ-10 популярних моделей авто, що ввезли за час війниOpel Zafira (фото: auto.ria)

Ford Focus

Далі йдуть "Фокуси", автівок цієї моделі завезли до України приблизно 1900 штук.

Топ-10 популярних моделей авто, що ввезли за час війниFord Focus (фото: auto.ria)

Opel Astra

На останньому місці топу завезених авто під час пільгового періоду - Opel Astra: 1800 одиниць.

Топ-10 популярних моделей авто, що ввезли за час війниOpel Astra (фото: auto.ria)

Дані за кількістю ввезених авто зібрані за період від 9 квітня до 19 травня, тому кількість не остаточна. Однак співвідношення популярних моделей, вочевидь, не змінилося.

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Рішенням Верховної Ради на початку квітня були прийняті закони про надання пільгового періоду на розмитнення авто. Таке рішення дозволило поповнити автопарк простим людям, які залишилися без автівок через бойові дії.

Крім того, нульове розмитнення було встановлено, щоб швидко доставити автомобілі для армії, тероборони та всіх гуманітарних і військових потреб.

Раніше ми писали, що робити, якщо бензинове авто заправили дизелем.

Також читайте, як відремонтувати кузов авто завдяки двом речам, що є вдома у кожного.

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