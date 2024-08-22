Топ-10 парфумів, які купують українці та українки в 2024 році

Які парфуми купували українці 2024 року

На 10 місці по продажах в Україні стоїть:

Tiziana Terenzi Kirke

Початкові ноти простягаються в атмосфері солодкими ягідними акордами малини та трав'янистим ароматом листя чорної смородини, доповнюючись екзотичними відтінками маракуї та ніжними акцентами персика.

Серце парфуму пахне трепетними нотами конвалії, солодкими пряними відтінками ванілі та спокусливими акордами геліотропа, які перетікають у фінальний шлейфовий аромат, зітканий з мускусу, пачулі та сандалу.

Tiziana Terenzi Kirke (фото: belleza.com.ua)

9 місце посідає Angels' Share By Kilian

Це нішевий парфум, який створений як для жінок, так і для чоловіків. Цей аромат належить до сімейства Східні Ванільні і був випущений у 2020 році. Парфумером, що створив Angels' Share, є Бенуа Лапуза.

Angels' Share By Kilian (Скриншот)

На 8 місці Escentric Molecules Escentric 02

Про унікальність цього аромату говорить його база, представлена молекулою Iso Е Super. Цей таємничий елемент поєднує в собі аромати сандалового дерева та стійкого мускусу. Сердечний акорд композиції голосно звучить благородними ароматами бузини й ветиверу. А вступна терція радує пахощами солодкого ірису.

Escentric Molecules Escentric 02 (Скриншот)

На 7 місці в топі продажів - поважно розташувався чоловічий аромат Megamare Orto Parisi.

"Безмежний океан та дорогоцінна сіра амбра. Цей аромат присвячений морю та лунає як його пісня", - так описує аромат власник бренду.

Megamare Orto Parisi (Скриншот)

6 місце - це аромат Aventus від Creed. Також чоловічий аромат.

Aventus був випущений в 2010. Aventus був створений парфумером Jean-Christophe Hérault і Erwin Creed. Верхні ноти: Бергамот, Чорна Смородина, Яблуко, Лимон і Рожевий Перець; ноти серця: Ананас, Пачулі і Мароканський Жасмин; ноти бази: Береза, Мускус, Дубовий Мох, Амброксан і Кедр.

На 5 місці - Zarkoperfume Pink Molecule

Це літній, квітковий аромат нішевого бренду. Парфум для жінок та чоловіків, він належить до групи квіткові фруктові солодкі.

На 4 місці Blue Talisman Ex Nihilo

Blue Talisman належить до групи деревних ароматів. Гіпнотична та багатогранна композиція торкається шкіри, немов коштовна прикраса, відполірована до блиску. Аромат відкривається тонкою свіжістю бергамоту, імбиру, груші та мандарину. В серці - об’ємне звучання флердоранжу та амброво-деревної молекули Джордживуд.

Третє почесне місце віддали українці - це аромат Ganymede Marc-Antoine Barrois.

У верхніх нотах яскраво відчувається елегантна замша, свіжі мінеральні ноти та листя запашної фіалки. У серці аромату звучить соковитий мандарин, стримані квіткові акценти безсмертника та шафрану. База - це теплий османтус з фруктовими нотками та глибоке звучання деревних нот, які надають парфумам стійкий та насичений шлейф.

Друге місце по продажах в Україні - це Tilia MarcAntoine Barrois.

Аромат липового цвіту.Перший у сузір'ї квіткових парфумів, Tilia також, для його творця Марка-Антуана Барруа і його довголітнього спільника, парфумера Квентіна Біша, є ім'ям уявної зірки. Того, хто марить щасливими днями. Ода простоті та оптимізму.

На 1 місці лідерів з продажу в Україні - Essential Parfums Bois Imperial.

Парфумована вода Essential Parfums Bois Imperial - рідкісний віртуозний твір із категорії унісекс, який майстерно обіграний своїми творцями з першого і до останнього моменту.