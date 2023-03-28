Топ-10 найшкідливших продуктів, які вбивають ваше здоров'я

Маргарин

Шкідливий інгредієнт у ньому - пальмова олія. Саме вона надає вершковий смак маргарину. У продукті високий вміст насичених жирів (понад 13 г всього в 2 ст. л). Вони збільшують ризик серцево-судинних захворювань.

Білий цукор

За даними Американської кардіологічної асоціації, дорослі в Америці споживають близько 77 г цукру на день, що більш ніж на 20 г перевищує рекомендовану норму - 50 г на день.

Високе споживання рафінованого білого цукру пов’язують з підвищеним ризиком діабету 2 типу, серцевими захворюваннями й ожирінням.

Якщо не можете відмовитись від цукру, то замініть його на підсолоджувач із нульовою калорійністю.

Ресторанні десерти

Ресторанні десерти часто мають занадто великі порції, у них забагато калорій, насиченого жиру, натрію та цукру. Це роблять їх одним з найшкідливіших варіантів їжі.

Якщо не можете втриматись від десерту, то з'їжте маленьку кульку сорбету або ванільного морозива.

Смажена їжа

Окрім дуже високої кількості жиру та калорій, головною проблемою такої смаженої їжі є те, що вона містить високий рівень кінцевих продуктів розширеної глікації.

Ці сполуки утворюються, коли продукти тваринного походження готуються при високих температурах протягом тривалого часу. Експерти дійшли висновку, така їжа призводить до запалення та окислювального стресу в організмі, що може сприяти підвищенню ризику хвороб.

Бекон і сосиски

Оброблене м’ясо - найгірше з усіх можливих. Його готують із червоного м’яса, яке має високий вміст насичених жирів. Воно часто містить високий рівень натрію, а також добавки, такі як нітрати та нітрити.

Дослідження показали, що нітрити можуть призвести до певних видів раку, і ці добавки можуть перетворитися на канцерогенні нітрозаміни під впливом високої температури.

Майонез

Майонез смачний, але цей соус містить тонну жиру на порцію. Наприклад, в 1 ст. л. міститься 10 г жиру та 1,5 г насиченого жиру.

Коли справа доходить до запобігання хворобам і підтримки здорового серця, насичені жири - це те, на що варто звернути увагу. У майонезі їх багато. Однак при 10 г загального жиру на порцію ви можете споживати надлишок калорій, що може призвести до збільшення ваги.

Замість майонезу варто приготувати вдома більш здорову заправку, змішавши грецький йогурт, лимонний сік, гірчицю, перець і спеції. Ви заощадите понад 200 калорій і 20 г жиру на порцію чверть чашки.

Хот-доги

У хот-догах високий рівень натрію та нітритів, що продукують канцерогени. Основний продукт барбекю також зберігається за допомогою фосфатів натрію: харчова добавка, пов’язана з потенційними наслідками для здоров’я.

Дослідження пов’язують високий рівень фосфатів у сироватці крові (через споживання з їжею) з вищим рівнем серцево-судинних захворювань і хронічної хвороби нирок.

Вівсяна каша швидкого приготування

З такими кашами ви споживаєте набагато більше цукру та натрію, ніж просто з'ївши звичайну вівсянку Вони містять 14 г цукру та 8 г доданого цукру, що дуже багато, щоб споживати вранці.

Краще самі заваріть вівсянку й додайте фрукти чи ягоди на ваш смак.

Цукерки

Певні цукерки можуть погіршувати концентрацію у дітей. Кілька років тому дослідники виявили, що штучні барвники, жовтий № 5 і жовтий № 6 (які містяться в M&M), можуть сприяти розвитку синдрому дефіциту уваги/гіперактивності у дітей.

Норвегія вже заборонила використання цих штучних барвників, а в інших країнах ЄС продукти, що містять ці добавки, повинні маркуватися фразою: "Може мати негативний вплив на активність та увагу дітей".

Хліб з білого борошна

Якщо на етикетці хліба згадується білене борошно, ви, швидше за все, їсте якісь небажані хімічні речовини. Деякі виробники використовують інгредієнт під назвою азодикарбонамід, пластиковий кондиціонер для тіста, який робить його більш пухким.

Під час випікання азодикарбонамід розпадається на хімічну речовину, яка називається уретан, а це - канцероген, тобто речовина, яка може призвести до раку.

Експерти радять їсти цілозерновий хліб, який не містять відбілювачів. Такий корисніший, оскільки має в собі набагато більше клітковини.