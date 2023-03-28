Топ-10 самых вредных продуктов, которые убивают ваше здоровье

Маргарин

Вредный ингредиент в нем - пальмовое масло. Именно оно придает сливочный вкус маргарину. В продукте высокое содержание насыщенных жиров (более 13 г всего в 2 ст. л). Они увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Белый сахар

По данным Американской кардиологической ассоциации, взрослые в Америке потребляют около 77 г сахара в день, что более чем на 20 г превышает рекомендуемую норму - 50 г в день.

Высокое потребление рафинированного белого сахара связывают с повышенным риском диабета 2 типа, сердечными заболеваниями и ожирением.

Если вы не можете отказаться от сахара, то замените его на подсластитель с нулевой калорийностью.

Ресторанные десерты

Ресторанные десерты часто имеют слишком большие порции, в них много калорий, насыщенного жира, натрия и сахара. Это делает их одним из самых вредных вариантов пищи.

Если не можете удержаться от десерта, то съешьте маленький шарик сорбета или ванильного мороженого.

Жареная еда

Кроме очень высокого количества жира и калорий, главной проблемой жареной пищи является то, что она содержит высокий уровень конечных продуктов расширенного гликирования.

Эти соединения образуются, когда продукты животного происхождения готовятся при высоких температурах в течение длительного времени. Эксперты пришли к выводу, что такая пища приводит к воспалению и окислительному стрессу в организме, что может способствовать повышению риска болезней.

Бекон и сосиски

Обработанное мясо - самое плохое из всех возможных. Его готовят из красного мяса с высоким содержанием насыщенных жиров. Оно часто содержит высокий уровень натрия и добавки, такие как нитраты и нитриты.

Исследования показали, что нитриты могут привести к определенным видам рака, и эти добавки могут превратиться в канцерогенные нитрозамины под влиянием высокой температуры.

Майонез

Майонез вкусен, но этот соус содержит тонну жира на порцию. К примеру, в 1 ст. л. содержится 10 г жира и 1,5 г насыщенного жира.

Когда дело доходит до предотвращения болезней и поддержания здорового сердца, насыщенные жиры - это то, на что следует обратить внимание. В майонезе их много. Однако при 10 г общего жира на порцию вы можете употреблять избыток калорий, что может привести к увеличению веса.

Вместо майонеза вы можете приготовить дома более здоровую версию соуса, смешав греческий йогурт, лимонный сок, горчицу, перец и специи. Вы сэкономите более 200 калорий и 20 г жира на порцию четверть чашки.

Хот-доги

В хот-догах высок уровень натрия и нитритов, которые продуцируют канцерогены. Основной продукт барбекю также сохраняется с помощью фосфатов натрия: пищевая добавка, связанная с возможными последствиями для здоровья.

Исследования связывают высокий уровень фосфатов в сыворотке крови (из-за потребления с пищей) с более высоким уровнем сердечно-сосудистых заболеваний и хронической болезни почек.

Овсяная каша быстрого приготовления

С такими кашами вы потребляете гораздо больше сахара и натрия, чем просто приготовив обычную овсянку. Такие каши содержат 14 г сахара и 8 г добавленного сахара, что очень много, чтобы употреблять утром.

Лучше сами заварите овсянку и добавьте фрукты или ягоды по вашему вкусу.

Конфеты

Некоторые конфеты могут ухудшать концентрацию у детей. Несколько лет назад исследователи обнаружили, что искусственные красители, желтый №5 и желтый №6 (содержащиеся в M&M), могут способствовать развитию синдрома дефицита внимания/гиперактивности у детей.

Норвегия уже запретила использование этих искусственных красителей, а в других странах ЕС продукты, содержащие эти добавки, должны маркироваться фразой: "Может оказать негативное влияние на активность и внимание детей".

Хлеб из белой муки

Если на этикетке хлеба упоминается беленая мука, вы, скорее всего, едите какие-то нежелательные химические вещества. Некоторые изготовители используют ингредиент под названием азодикарбонамид, пластиковый кондиционер для теста, который делает его более пышным.

При выпекании азодикарбонамид распадается на химическое вещество, которое называется уретан, а это - канцероген, то есть вещество, которое может привести к раку.

Эксперты советуют есть хлеб, который не содержит отбеливателей. Такой более полезен, поскольку имеет в составе гораздо больше клетчатки.