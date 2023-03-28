Топ-10 самых вредных продуктов, которые убивают ваше здоровье

Современные продукты содержат много канцерогенов и веществ, которые губительно влияют на здоровье. При одноразовом потреблении они не катастрофически навредят организму, но вот из постоянного рациона их точно надо исключить.
Списком самой вредной пищи делится ресурс Eat This, Not That.
Вредный ингредиент в нем - пальмовое масло. Именно оно придает сливочный вкус маргарину. В продукте высокое содержание насыщенных жиров (более 13 г всего в 2 ст. л). Они увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
По данным Американской кардиологической ассоциации, взрослые в Америке потребляют около 77 г сахара в день, что более чем на 20 г превышает рекомендуемую норму - 50 г в день.
Высокое потребление рафинированного белого сахара связывают с повышенным риском диабета 2 типа, сердечными заболеваниями и ожирением.
Если вы не можете отказаться от сахара, то замените его на подсластитель с нулевой калорийностью.
Ресторанные десерты часто имеют слишком большие порции, в них много калорий, насыщенного жира, натрия и сахара. Это делает их одним из самых вредных вариантов пищи.
Если не можете удержаться от десерта, то съешьте маленький шарик сорбета или ванильного мороженого.
Кроме очень высокого количества жира и калорий, главной проблемой жареной пищи является то, что она содержит высокий уровень конечных продуктов расширенного гликирования.
Эти соединения образуются, когда продукты животного происхождения готовятся при высоких температурах в течение длительного времени. Эксперты пришли к выводу, что такая пища приводит к воспалению и окислительному стрессу в организме, что может способствовать повышению риска болезней.
Обработанное мясо - самое плохое из всех возможных. Его готовят из красного мяса с высоким содержанием насыщенных жиров. Оно часто содержит высокий уровень натрия и добавки, такие как нитраты и нитриты.
Исследования показали, что нитриты могут привести к определенным видам рака, и эти добавки могут превратиться в канцерогенные нитрозамины под влиянием высокой температуры.
Майонез вкусен, но этот соус содержит тонну жира на порцию. К примеру, в 1 ст. л. содержится 10 г жира и 1,5 г насыщенного жира.
Когда дело доходит до предотвращения болезней и поддержания здорового сердца, насыщенные жиры - это то, на что следует обратить внимание. В майонезе их много. Однако при 10 г общего жира на порцию вы можете употреблять избыток калорий, что может привести к увеличению веса.
Вместо майонеза вы можете приготовить дома более здоровую версию соуса, смешав греческий йогурт, лимонный сок, горчицу, перец и специи. Вы сэкономите более 200 калорий и 20 г жира на порцию четверть чашки.
В хот-догах высок уровень натрия и нитритов, которые продуцируют канцерогены. Основной продукт барбекю также сохраняется с помощью фосфатов натрия: пищевая добавка, связанная с возможными последствиями для здоровья.
Исследования связывают высокий уровень фосфатов в сыворотке крови (из-за потребления с пищей) с более высоким уровнем сердечно-сосудистых заболеваний и хронической болезни почек.
С такими кашами вы потребляете гораздо больше сахара и натрия, чем просто приготовив обычную овсянку. Такие каши содержат 14 г сахара и 8 г добавленного сахара, что очень много, чтобы употреблять утром.
Лучше сами заварите овсянку и добавьте фрукты или ягоды по вашему вкусу.
Некоторые конфеты могут ухудшать концентрацию у детей. Несколько лет назад исследователи обнаружили, что искусственные красители, желтый №5 и желтый №6 (содержащиеся в M&M), могут способствовать развитию синдрома дефицита внимания/гиперактивности у детей.
Норвегия уже запретила использование этих искусственных красителей, а в других странах ЕС продукты, содержащие эти добавки, должны маркироваться фразой: "Может оказать негативное влияние на активность и внимание детей".
Если на этикетке хлеба упоминается беленая мука, вы, скорее всего, едите какие-то нежелательные химические вещества. Некоторые изготовители используют ингредиент под названием азодикарбонамид, пластиковый кондиционер для теста, который делает его более пышным.
При выпекании азодикарбонамид распадается на химическое вещество, которое называется уретан, а это - канцероген, то есть вещество, которое может привести к раку.
Эксперты советуют есть хлеб, который не содержит отбеливателей. Такой более полезен, поскольку имеет в составе гораздо больше клетчатки.
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