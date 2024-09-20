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Топ-10 підлих жіночих і чоловічих маніпуляцій в стосунках: як їх розпізнати

Які 10 маніпуляцій найчастіше використовують жінки та чоловіки у стосунках (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

У стосунках маніпуляції можуть бути неявними, але вони здатні значно вплинути на емоційний стан партнерів. Маніпулюють однаково, як чоловіки, так і жінки, й основна мета - добитися свого або уникнути чогось у стосунках.

Які маніпуляції найчастіше використовують у стосунках чоловіки та жінки, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Жіночі маніпуляції

Сльози для досягнення свого

Сльози часто викликають у партнера почуття провини або змушують його поступитися. Це ефективний емоційний тиск, що робить партнера вразливим і налаштованим виконати бажання жінки, аби уникнути конфлікту.

Порівняння з іншими

Фрази на зразок "Чому ти не такий, як інші чоловіки?" створюють комплекс неповноцінності. Такі порівняння знецінюють партнера, змушуючи його почуватися недостойним або невідповідним.

Загроза розривом

Цей вид маніпуляції використовує страх розриву стосунків, щоб змусити партнера підкоритися. Жінка може шантажувати розривом або натякати на нього, створюючи тривогу у партнера.

Ігнорування                 

 Ігнорування як відповідь на конфлікт або незгоду - це пасивно-агресивний метод тиску. Партнер починає переживати та робить усе можливе, аби відновити зв’язок.

Перебільшення проблем

Це спосіб зробити ситуацію більш серйозною, ніж вона є насправді. Партнер починає відчувати себе відповідальним за проблему, навіть якщо вона незначна.

Чоловічі маніпуляції

Газлайтинг

Газлайтинг - це коли чоловік змушує жінку сумніватися у своїх почуттях чи реальності подій. Наприклад, він може говорити: "Тобі здалося", або "Ти перебільшуєш", що підриває її впевненість у собі.

Компліменти з метою

Чоловіки можуть використовувати компліменти як маніпулятивний інструмент для досягнення своїх цілей. Це можуть бути улесливі фрази з прихованими намірами отримати щось у відповідь.

Відстрочка важливих розмов

Чоловіки можуть уникати серйозних тем або відкладати їх на "пізніше", щоб не брати на себе відповідальність або уникнути емоційної напруги. Це дає їм змогу уникати прийняття рішень і створює видимість спокою.

Знецінення проблем

Коли чоловік зменшує значущість проблем жінки, це виглядає як спроба показати, що її почуття не важливі. Фрази на кшталт "Це дрібниця, не переймайся" знецінюють емоції партнера і призводять до відчуття, що її переживання не мають значення.

Загроза втрати інтересу

Чоловіки можуть натякати на можливість втрати інтересу до стосунків, щоб тиснути на партнерку. Це може бути не прямий шантаж, а натяк, що якщо щось не зміниться, то "може бути інакше".

"Маніпуляції - це інструменти, які руйнують довіру та знижують якість стосунків. Щоб уникнути цього, важливо вчитися розпізнавати такі поведінкові патерни та працювати над відкритою комунікацією й взаємною повагою", - пояснює Віталій Курсік.

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