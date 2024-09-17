Під каблуком. Чому чоловіки часто стикаються з проблемами контролю у стосунках і що робити

У сучасному суспільстві проблема контролю у стосунках стає все більш поширеною. Чоловіки, як і жінки, можуть стикатися з ситуаціями, коли їхні партнери намагаються контролювати кожен аспект їхнього життя. Це може проявлятися у вигляді постійних перевірок, обмеження спілкування з друзями, контролю фінансів та навіть маніпуляцій емоціями.

Чому чоловіки зіштовхуються з проблемами контролю у стосунках та що можна з цим зробити, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Чому жінки контролюють чоловіків

Невпевненість у собі. Жінки, які відчувають невпевненість у собі, можуть намагатися контролювати партнера, щоб відчувати себе більш захищеними.

Страх втрати. Побоювання втратити партнера, можуть спонукати жінку до контролюючої поведінки, щоб утримати партнера поруч.

Попередній негативний досвід. Травматичні стосунки в минулому можуть призвести до того, що жінка буде намагатися контролювати нові стосунки, щоб уникнути повторення негативного досвіду.

Соціальні стереотипи. Іноді суспільні очікування та стереотипи можуть підштовхувати жінок до контролюючої поведінки, щоб відповідати певним ролям.

Чому чоловіки дозволяють їх контролювати

Бажання уникнути конфліктів. Деякі чоловіки можуть піддаватися контролю, щоб уникнути конфліктів і зберегти мир у стосунках.

Низька самооцінка. Чоловіки з низькою самооцінкою можуть вважати, що вони не заслуговують на кращі стосунки та погоджуються на контроль.

Емоційна залежність. Якщо чоловік емоційно залежний від партнерки, він може піддаватися контролю, щоб не втратити підтримку та любов.

Соціальний тиск. Суспільні очікування можуть змушувати чоловіків терпіти контроль, щоб відповідати певним ролям або уникнути осуду.

Як змінити ситуацію

1. Усвідомлення проблеми

Перший крок - це усвідомити, що контроль у стосунках є проблемою. Важливо не ігнорувати свої почуття і не виправдовувати контроль та певну поведінку партнерки.

2. Відверта розмова

Спробуйте відверто поговорити з партнеркою про свої почуття і пояснити, як контроль впливає на вас. Важливо знайти спільні рішення і домовитися про кордони.

3. Звернення до фахівця

Якщо розмова не приносить результатів, варто звернутися до психолога або коуча, який допоможе розібратися в ситуації та знайти вихід.

4. Робота над самооцінкою

Працюйте над підвищенням власної самооцінки та впевненості. Займайтеся улюбленими справами, спілкуйтеся з друзями й не забувайте про власні інтереси.

5. Підтримка близьких

Не соромтеся звертатися за підтримкою до друзів, родичів або груп підтримки. Важливо знати, що ви не самі у цій ситуації. Пам'ятайте, що здорові стосунки будуються на взаємній повазі та довірі, а не на контролі та маніпуляціях.