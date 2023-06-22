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Топ-10 найпопулярніших автомобілів у злодіїв в Україні: кому загрожує небезпека

Які марки автомобіля найчастіше викрадають (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Злодії автомобілів зазвичай чекають на зручний момент, щоб вчинити свій злочин. І жертвою автомобільного лиходія може стати абсолютно будь-яка людина – машина може зникнути з парковки під будинком або просто з вулиці.

Які марки автомобілів найпопулярніші у злодіїв, розповіли в Wheel.news.

Фахівці назвали десятку автомобілів, які є "ласим" шматком для автомобільних злодіїв. За статистикою, саме це марки викрадають із будь-якої локації як вдень, так і вночі.

10. VW Tiguan

9. Audi A6 (2011 у рестайлінгу)

8. Audi A3 A4

7. Range Rover

6. Kia Rio Hyundai accent

5. Kia Optima

4. Skoda Octavia

3. Lexus LX

2. Toyota Camry

1. Toyota Land Cruiser 200 та 300

Якщо ви знайшли марку свого автомобіля в цьому рейтингу, варто задуматися про додатковий захист своєї машини. А також про надійне місце, де ви зможете залишати машину у будь-який час доби – наприклад, підібрати надійну стоянку авто або взяти в оренду гараж.

Також варто посилити заходи безпеки й самого автомобіля. Можна купити замки з додатковим захистом, механічні та вбудовані блокатори, GSM-сигналізацію, способи блокування кермового валу та інші.

Крім того, обов'язково застрахуйте автомобіль і уважно ставтеся до того, де ви його залишаєте.

До речі, раніше ми писали про те, як можна швидко охолодити автомобіль у спеку без кондиціонера.

А ще розповідали про те, у яку суму обійдеться техогляд автомобіля за новими правилами у 2023 році.

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