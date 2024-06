Топ-10 моделей смартфонів із рекордною автономністю батареї

Asus ROG Phone 8 Pro (18:48)

Ціна: від 28 970 гривень

Компанія Asus здивувала всіх, встановивши в ROG Phone 8 Pro менший акумулятор, ніж у попередній версії телефону. Незважаючи на це, ROG Phone 8 Pro встановив рекорд у тесті батареї, протримавшись майже 19 годин.

Зарядний пристрій потужністю 65 Вт, що йде в комплекті з ROG Phone 8 Pro, дозволяє зарядити розряджений телефон до 71 відсотка всього за 30 хвилин. А за 50 хвилин телефон заряджається повністю.

Найпотужніший процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 забезпечує неймовірну продуктивність для ігор та інших ресурсомістких завдань.

Оперативна пам'ять до 24 ГБ гарантує плавну роботу навіть найвибагливіших додатків та багатозадачність без затримок.

Сховище до 1 ТБ забезпечить місце для всіх ваших ігор, мультимедіа та файлів, а також дозволить надшвидко завантажувати та запускати додатки.

6,78-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою оновлення 165 ГГц забезпечує плавне зображення та швидкий відгук, що критично важливо для геймерів.

Потрійна камера з 64-мегапіксельним основним датчиком дозволить вам знімати деталізовані фотографії і відео. А 12-мегапіксельна фронтальна камера забезпечить відмінну якість селфі та відеодзвінків.

Ємна батарея 5 000 мА/год зі швидкою зарядкою 65 Вт забезпечить вам довгі години безперебійної роботи та швидку зарядку, коли це необхідно.

Asus ROG Phone 8 Pro (фото: Tom's Guide)

OnePlus 12R (18:42)

Ціна: від 20 155 гривень

OnePlus 12R оснащений процесором Snapdragon 8 Gen 2, який забезпечує плавну роботу навіть найвибагливіших ігор та додатків. Завдяки ємній батареї на 5 500 мА/год і енергоефективному процесору, OnePlus 12R може пропрацювати цілий день і навіть більше на одному заряді.

Смартфон підтримує швидке заряджання SuperVOOC потужністю 80 Вт, що дозволяє зарядити його до 96 відсотків всього за 30 хвилин.

OnePlus 12R оснащений 6,7-дюймовим AMOLED-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц, який забезпечує плавне зображення та яскраві кольори.

Телефон також має потрійну задню камеру з основним модулем на 50 МП, а також 16-мегапіксельну селфі-камеру.

OnePlus 12R (фото: Tom's Guide)

Asus ROG Phone 7 Ultimate (18:32)

Ціна: від 26 999 гривень

ASUS ROG Phone 7 Ultimate здатний протриматися на одному заряді цілих 18,5 години. Такий вражаючий результат став можливим завдяки ємній батареї пристрою на 6 000 мА/год та енергоефективному процесору Snapdragon 8 Gen 2.

Швидка 65-ватна заряджання дозволить вам швидко заповнити заряд батареї.

Найпотужніший Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 забезпечує неймовірну продуктивність для ігор та інших ресурсомістких завдань.

Оперативна пам'ять до 18 ГБ гарантують плавну роботу навіть найвибагливіших додатків та багатозадачність без затримок. Сховище до 1 ТБ забезпечить місце для всіх ваших ігор, мультимедіа та файлів, а також дозволить надшвидко завантажувати та запускати додатки.

6,78-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою оновлення 165 ГГц забезпечує плавне зображення та швидкий відгук.

Потрійна камера з 64-мегапіксельним основним датчиком дозволить вам знімати деталізовані фотографії і відео. 12-мегапіксельна фронтальна камера забезпечить відмінну якість селфі та відеодзвінків.

Asus ROG Phone 7 Ultimate (фото: Tom's Guide)

Asus Zenfone 11 Ultra (17:52)

Ціна: від 28 970 гривень

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 - це один із найпотужніших процесорів на ринку, який забезпечує неймовірну продуктивність для ігор, багатозадачності та інших ресурсомістких завдань.

До 16 ГБ оперативної пам'яті гарантують плавну роботу навіть найвибагливіших додатків та багатозадачність без затримок.

Сховище до 512 ГБ забезпечить місце для всіх ваших файлів, ігор та мультимедіа, а також дозволить надшвидко завантажувати та запускати додатки.

6,78-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою оновлення 120 ГГц забезпечує плавне зображення та насичені кольори, що робить його ідеальним для перегляду фільмів, ігор та серфінгу в інтернеті.

Потрійна задня камера з 64-мегапіксельним основним датчиком, 8-мегапіксельним ультраширококутним датчиком та 32-мегапіксельним телеоб'єктивом дозволяє робити деталізовані фотографії та відео незалежно від умов освітлення.

Ємна батарея на 5 500 мА/год забезпечує тривалий час автономної роботи, а підтримка швидкого заряджання 65 Вт дозволяє швидко зарядити телефон.

Asus Zenfone 11 Ultra (фото: Tom's Guide)

OnePlus 12 (17:41)

Ціна: від 20 155 гривень

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 забезпечує неймовірну продуктивність для ігор, багатозадачності та інших ресурсомістких завдань.

Швидка 100-ватна зарядка SuperVOOC дозволяє зарядити акумулятор від 0 до 100 відсотків всього за 20 хвилин.

Потрійна задня камера з 50-мегапіксельним основним датчиком дозволяє робити деталізовані фотографії і відео.

Ємна батарея на 5 400 мА/год забезпечує тривалий час автономної роботи.

OnePlus 12 (фото: Tom's Guide)

Samsung Galaxy S24 Ultra (16:45)

Ціна: від 40 100 гривень

Samsung не збільшив ємність акумулятора в Galaxy S24 Ultra - вона, як і раніше, становить 5 000 мА/год. Таким чином, чудову ефективність роботи слід приписати процесору Snapdragon 8 Gen 3.

Швидкість заряджання залишилася на рівні 45 Вт. У ході експерименту вдалося досягти заряду на 71 відсоток за 30 хвилин. Samsung не кладе такий зарядний пристрій у комплект із телефоном, тому, якщо вам потрібні максимальні швидкості заряджання, вам доведеться придбати цей аксесуар окремо.

Samsung Galaxy S24 Ultra (фото: Tom's Guide)

Samsung Galaxy S24 Plus (16:32)

Ціна: від 35 180 гривень

Galaxy S24 Plus може протриматися на одному заряді майже стільки ж, скільки і Galaxy S24 Ultra. За результатами тесту батареї, він відстав від Ultra всього на 13 хвилин. Це відмінний показник для телефону з батареєю ємністю 4 900 мА/год і процесором Snapdragon 8 Gen 3.

Швидкість заряджання порівняно з Galaxy S23 Plus не змінилася - провідна зарядка S24 Plus здійснюється на потужності 45 Вт. За допомогою сумісного зарядного пристрою вдалося зарядити повністю розряджений Galaxy S24 Plus до 72 відсотки за 30 хвилин, що схоже на показники S24 Ultra.

Samsung Galaxy S24 Plus (фото: Tom's Guide)

Motorola Edge Plus (2023) (15:47)

Ціна: від 23 999 гривень

Результат у 15 годин та 47 хвилин вийшов при автоматичній частоті оновлення 6,7-дюймового дисплея телефону, яка може досягати 120 Гц залежно від дій на екрані.

Однак Edge Plus підтримує ще більшу частоту оновлення - 165 Гц, що сподобається геймерам, що прагнуть максимально вражаючої графіки.

Motorola Edge Plus також оснащений швидкою 68-ватною провідною зарядкою для своєї величезної батареї ємністю 5 100 мА/год. На практиці швидкість зарядки бажає кращого, але це одне з небагатьох розчарувань, які виявили при тестуванні цього флагманського телефону.

Motorola Edge Plus (2023) (фото: Tom's Guide)

Moto G Stylus 5G (2024) (15:01)

Ціна: 14 830 гривень

Завдяки батареї ємністю 5 000 мА/год, телефон може пропрацювати цілий день без підзарядки. 6,6-дюймовий дисплей із частотою оновлення 120 Гц забезпечує плавне зображення та приємний перегляд контенту.

Телефон коштує значно дешевше, ніж багато флагманських моделей, але при цьому пропонує зіставні характеристики.

До недоліків Moto G Stylus 5G (2023) відносять не найпотужніший процесор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Камери телефону роблять хороші знімки при денному освітленні, але в умовах низького освітлення їхня якість падає.

Moto G Stylus 5G (2024) (фото: Tom's Guide)

Nothing Phone 2a (15:00)

Ціна: від 14 475 гривень

Менш дорогий з останніх телефонів Nothing оснащений акумулятором ємністю 5 000 мА/год та чіпсетом MediaTek Dimensity 7200 Pro, що забезпечує вражаючий час у тесті батареї, який тривав рівно 15 годин. Це вдалося досягти, встановивши високу частоту оновлення дисплея, тому вам не доведеться турбуватися про те, що ця функція витрачає заряд батареї.

Також варто згадати, що телефон працює на чистому Android 14 з мінімальним набором встановлених додатків, що забезпечує плавну та швидку роботу.

Nothing Phone 2a (фото: Tom's Guide)