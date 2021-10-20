Тоня Матвиенко рассказала о реакции мамы на ее беременность в 16 лет

Певица призналась о своей беременности двоюродной сестре, а знаменитой маме Нине Матвиенко девушки рассказали на втором месяце беременности Тони. Реакция Нины Матвиенко была позитивной

"Ура! Как хорошо!". Она обрадовалась так. Она нормально эту информацию восприняла. Без всякого там унижения меня, обзывание и стресса", - заявила артистка.

Ради семьи девушка отложила мечту о сцене. Она вышла замуж и переехала к супругу. После 10 лет брака их отношения дали трещину и пара разошлась. Поле чего она вместе с дочерью Ульяной вернулась к маме.

"Очень ей благодарна, что она мне позволила вернуться домой. Я тяжело проявляю свою любовь к маме. Не могу сказать ей об этом и обнять. Когда вернулась, сказала, что я отсюда никуда не денусь от мамы. Вот так и живем до сих пор", - поделилась Тоня.

Позже в 2011 году на проекте "Голос країни" она познакомилась со своим вторым мужем певцом Арсеном Мирзояном. В 2016 году у них родилась дочь, которую назвали в честь бабушки - Нина.

Тоня Матвиенко рассказала о реакции звездной мамы на ее беременность в 16 лет (видео: YouTube)