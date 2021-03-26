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Тонкие кресла и легкий дизайн: в сеть попали фото самолета нового украинского лоукостера

Новина українською → Пятница 26 марта 2021 08:00
Тонкие кресла и легкий дизайн: в сеть попали фото самолета нового украинского лоукостера В сеть попали фото самолета нового лоукостера Bees Airline (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Украине появился новый украинский лоукостер – Bees Airline. На балансе этого лоукостера два самолета Boeing 737-800. Один из этих самолетов был перекрашен и в нем обновлен салон.

Как выглядит салон самолета нового лоукостера, рассказали на портале Avianews.

В авиалайнере были установлены новые, более тонкие сидения. Кресла, которые ранее использовали в МАУ – убрали. Ранее этот борт летал именно на этих авиалиниях. Теперь в салоне самолета стоит 189 сидений – это максимальное количество для такого борта.

Все новые кресла покрыты кожзаменителем – для более простой и быстрой уборки салонов. Кроме того, это позволяет не использовать одноразовые подголовники.

Сама форма сидений очень удобная, напротив каждого пассажирского сидения – откидной столик.

Стоит отметить, что первые два самолета лоукостера Bees Airline были выпущены в 2010 году. У них простой салон с обычными багажными полками и стандартной подсветкой.

Более современные Boeing 737-800 оснащены интерьером Sky Interior с разноцветной светодиодной подсветкой и увеличенными полками для ручной клади.

Тонкие кресла и легкий дизайн: в сеть попали фото самолета нового украинского лоукостераТонкие кресла и легкий дизайн: в сеть попали фото самолета нового украинского лоукостераТонкие кресла и легкий дизайн: в сеть попали фото самолета нового украинского лоукостера

Новые кресла в Boeing 737-800 Bees Airline. Фото: Денис Кузьменко (avianews.com)

В первые недели лоукостер будет совершать только чартерные рейсы из Киева и Львова, а далее – из Одессы и Харькова.

Первыми направлениями, по словам коммерческого директора компании Александра Джиджора, станут Грузия и Армения. В зависимости от направления, цены на билеты будут стартовать от 1000-1500 гривен. Первые регулярные рейсы планируют запустить ближе к майским праздникам.

Напомним, ранее мы писали о том, что в сети появились фото из нового самолета МАУ, который будет летать на дальние расстояния.

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