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Тонкі крісла і легкий дизайн: у мережу потрапили фото літака нового українського лоукостера

Новость на русском → П'ятниця 26 березня 2021 08:00
Тонкі крісла і легкий дизайн: у мережу потрапили фото літака нового українського лоукостера Фото: У мережу потрапили фото літака нового лоукостера Bees Airline (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Україні з'явився новий український лоукостер – Bees Airline. На балансі цього лоукостера два літаки Boeing 737-800. Один з цих літаків був перефарбований і в ньому оновлений салон.

Як виглядає салон літака нового лоукостера, розповіли на порталі Avianews.

В авіалайнері були встановлені нові, більш тонкі сидіння. Крісла, які раніше використовували в МАУ – прибрали. Раніше цей борт літав саме на цих авіалініях. Тепер в салоні літака поставили 189 сидінь – це максимальна кількість для такого борту.

Все нові крісла покриті штучною шкірою – для простого та швидкого прибирання салонів. Крім того, це дозволяє не використовувати одноразові підголовники.

Сама форма сидінь дуже зручна, навпроти кожного пасажирського сидіння – відкидний столик.

Варто відзначити, що перші два літаки лоукостера Bees Airline були випущені у 2010 році. У них простий салон зі звичайними багажними полицями та стандартним підсвічуванням.

Більш сучасні Boeing 737-800 оснащені інтер'єром Sky Interior з різнобарвним світлодіодним підсвічуванням і збільшеними полицями для ручної поклажі.

Тонкі крісла і легкий дизайн: у мережу потрапили фото літака нового українського лоукостераТонкі крісла і легкий дизайн: у мережу потрапили фото літака нового українського лоукостераТонкі крісла і легкий дизайн: у мережу потрапили фото літака нового українського лоукостера

Нові крісла у Boeing 737-800 Bees Airline. Фото: Денис Кузьменко (avianews.com)

У перші тижні лоукостер буде здійснювати тільки чартерні рейси з Києва та Львова, а далі – з Одеси та Харкова.

Першими напрямками, за словами комерційного директора компанії Олександра Джиджора, стануть Грузія і Вірменія. В залежності від напрямку, ціни на квитки будуть стартувати від 1000-1500 гривень. Перші регулярні рейси планують запустити ближче до травневих свят.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у мережі з'явилися фото нового літака МАУ, який буде літати на далекі відстані.

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