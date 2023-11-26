Токсини у побутових речах: яких компонентів точно не має бути у товарах

Якість та безпечність побутових речей є дуже важливою для здоров'я людини. Адже деякі речовини, що входять у склад мила, косметики, посуду і навіть меблів, можуть провокувати ряд хвороб і серйозних порушень в організмі.
Про те, яких токсинів варто уникати, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Галини Сеник в Instagram.
"Часто люди запитують мене, звідки у них взявся АІТ - це хронічне аутоімунне захворювання щитоподібної залози. Причини різні звичайно, але ми з вами рідко приділяємо увагу тим предметам побуту, які навколо нас. А на наше здоров’я це може мати суттєвий вплив часом", - каже лікар.
Вона додає, що токсичні речовини із побутових товарів мають вплив на:
"Прочитавши далі про них, вашим заданням буде не панічно налякатися і кинутися у радикалізм, але не нехтувати цим та критично оцінити, що ви купуєте, чим користуєтеся тривалий час, в якій тарі, які речі оточують вас. І якщо у вас вже є проблеми з гормональним фоном, алергіями або ви вагітні чи плануєте, маєте діток, то проаналізуйте свою косметику, посуд, навіть меблі і килими", - радить Сеник.
Лікар радить уникати наступних токсинів у побутових товарах:
"Тому беремо відповідальність за своє здоров’я і вчимося аналізувати і читати склад, що купуєте", - радить Сеник.
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