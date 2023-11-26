Токсины в бытовых вещах: каких компонентов точно не должно быть в товарах

Как токсины из бытовых товаров могут влиять на здоровье

"Часто люди спрашивают меня, откуда у них взялся АИТ - это хроническое аутоиммунное заболевание щитовидной железы. Причины разные конечно, но мы с вами редко уделяем внимание тем предметам быта, которые вокруг нас. А на наше здоровье это может оказать существенное влияние иногда", - говорит врач.

Она добавляет, что токсичные вещества из бытовых товаров оказывают влияние на:

гормоны щитовидной железы

женские половые гормоны, функцию деторождение, вынашивание ребенка

работу печени

иммунную систему

могут способствовать сахарному диабету

вызывать аллергию и бронхиальную астму

провоцировать гормонозависимые опухоли

"Прочитав дальше о них, вашим заданием будет не панически испугаться и броситься в радикализм, но не пренебрегать этим и критически оценить, что вы покупаете, чем пользуетесь длительное время, в какой таре, какие вещи окружают вас. И если у вас уже есть проблемы с гормональным фоном, аллергиями, или вы беременны либо планируете, у вас есть дети, то проанализируйте свою косметику, посуду, даже мебель и ковры", - советует Сеник.

Каких токсичных веществ следует избегать в быту

Врач советует избегать следующих токсинов в бытовых товарах:

фталаты - они содержатся в мягком пластике, бутылках, игрушках, резине, растворителях, косметике, медицинских системах для инфузий, перчатках и других вещах. Он по-разному маркируется, есть разновидности, читайте состав товара

- они содержатся в мягком пластике, бутылках, игрушках, резине, растворителях, косметике, медицинских системах для инфузий, перчатках и других вещах. Он по-разному маркируется, есть разновидности, читайте состав товара бисфенол-А - жесткий пластик

- жесткий пластик триклозан - он содержится в антибактериальном мыле

- он содержится в антибактериальном мыле перфторированные химикаты - это вещества, которые отталкивают воду и нефть, в водозащитных спреях и в тех вещах, что покрыты им (ковры, одежда, кожаные изделия или экокожа). Также проверьте свою антипригарную посуду, чтобы эта составляющая была исключена, а когда покупаете - обращайте внимание на маркировку

"Поэтому берем ответственность за свое здоровье и учимся анализировать и читать состав товаров, которые покупаете", - советует Сеник.