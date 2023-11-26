Токсины в бытовых вещах: каких компонентов точно не должно быть в товарах
Качество и безопасность бытовых вещей очень важно для здоровья человека. Ведь некоторые вещества, входящие в состав мыла, косметики, посуды и даже мебели, могут провоцировать ряд болезней и серьезных нарушений в организме.
О том, каких токсинов следует избегать, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Галины Сеник в Instagram.
Как токсины из бытовых товаров могут влиять на здоровье
"Часто люди спрашивают меня, откуда у них взялся АИТ - это хроническое аутоиммунное заболевание щитовидной железы. Причины разные конечно, но мы с вами редко уделяем внимание тем предметам быта, которые вокруг нас. А на наше здоровье это может оказать существенное влияние иногда", - говорит врач.
Она добавляет, что токсичные вещества из бытовых товаров оказывают влияние на:
- гормоны щитовидной железы
- женские половые гормоны, функцию деторождение, вынашивание ребенка
- работу печени
- иммунную систему
- могут способствовать сахарному диабету
- вызывать аллергию и бронхиальную астму
- провоцировать гормонозависимые опухоли
"Прочитав дальше о них, вашим заданием будет не панически испугаться и броситься в радикализм, но не пренебрегать этим и критически оценить, что вы покупаете, чем пользуетесь длительное время, в какой таре, какие вещи окружают вас. И если у вас уже есть проблемы с гормональным фоном, аллергиями, или вы беременны либо планируете, у вас есть дети, то проанализируйте свою косметику, посуду, даже мебель и ковры", - советует Сеник.
Каких токсичных веществ следует избегать в быту
Врач советует избегать следующих токсинов в бытовых товарах:
- фталаты - они содержатся в мягком пластике, бутылках, игрушках, резине, растворителях, косметике, медицинских системах для инфузий, перчатках и других вещах. Он по-разному маркируется, есть разновидности, читайте состав товара
- бисфенол-А - жесткий пластик
- триклозан - он содержится в антибактериальном мыле
- перфторированные химикаты - это вещества, которые отталкивают воду и нефть, в водозащитных спреях и в тех вещах, что покрыты им (ковры, одежда, кожаные изделия или экокожа). Также проверьте свою антипригарную посуду, чтобы эта составляющая была исключена, а когда покупаете - обращайте внимание на маркировку
"Поэтому берем ответственность за свое здоровье и учимся анализировать и читать состав товаров, которые покупаете", - советует Сеник.
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