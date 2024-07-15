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Тоді і зараз: який вигляд має акторка з фільму "Діти шпигунів", яка була мрією хлопчиків 2000-х (фото)

Алекса Вега і Деріл Сабара (фото: кадр з фільму)
Автор: Іванна Пашкевич

Остання частина шпіонського комедійного бойовика "Діти шпигунів" вийшла більше 20 років тому.

Цікаво, як склалася доля головної героїні? РБК-Україна (проект Styler) розповідає.

Алекса Вега і Деріл Сабара (фото: кадр з фільму)

У 2001 році на великі екрани вийшов фільм "Діти шпигунів". Молоді головні герої, Алекса Вега і Деріл Сабара, миттєво стали суперзірками.

Слідом за цим фільмом було випущено ще дві частини, але потім екранні брат і сестра зникли з поля зору.

Хоча Алекса здобула безліч шанувальників, для широкої аудиторії її подальша доля залишилася невідомою.

Алекса Вега і Деріл Сабара (фото: кадр з фільму)

Тим часом у дівчини все складається чудово. Вона активно продовжує зніматися в кіно і також займається співом.

Щоправда, тепер Вега виглядає зовсім не так, як ми її пам'ятаємо 20 років тому!

Алекса Вега (фото: instagram.com/vegaalexa)

В особистому житті в Алекс усе теж чудово. З 2014 року вона одружена з актором Карлосом Пеною, і разом вони виховують трьох дітей, наймолодший з яких народився у 2021 році.

Сьогодні Вега є доволі популярною блогеркою, тож їй не доводиться скаржитися на нестачу уваги та любові з боку шанувальників.

Алекса Вега з родиною (фото: instagram.com/vegaalexa)

Дізнайтесь, як виглядає актриса, яка зіграла дочку Белли та Едварда в "Сутінках".

Також дивіться, який вигляд має зараз хлопчик-ботанік зі "Стюарта Літтла".

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Instagram-акаунт Алекси Веги.

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