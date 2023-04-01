"Точно попадет на небеса": известный украинский актер театра погиб на фронте (фото)

Известный актер украинского театра Антон Прасоленко погиб на войне с Россией. Он получил тяжелое ранение, которое было несовместимо с жизнью. Парень воевал на Бахмутском направлении.

Об этом сообщил военный психолог Андрей Козинчук на своей странице в Facebook .

Что известно об Антоне Прасоленко

Антон родом из временно оккупированного Бердянска, но жил в Киеве, работал в театре "Вавилон" и строил семейную жизнь с любимой девушкой. Козинчук описывает парня как выделяющегося из общей массы.

"Антон совсем не из моего пузыря. Мой пузырь состоит из маскулинных мужланов с опытом войны за плечами, с крепкими сигаретами и не менее крепкими словами. Мы с Антоном виделись несколько раз издалека, просто у нас есть общие друзья. Антон тонкая душевная организация", - описывает его психолог.

Антон Прасоленко (фото: facebook.com)

Однако, когда началась полномасштабная война, Антон не смог стоять в стороне. Он пошел воевать совершенно без каких-либо навыков, но через год овладел ими на достаточно профессиональном уровне.

"Но снаряд и обломки не спрашивают, насколько ты хорош. Антон участвовал в боевых действиях на Востоке. В самом аду, чтобы попасть в рай. Сегодня он скончался в госпитале от полученных ранений", - сообщает Козинчук.

Антон Прасоленко (фото: facebook.com)

Коллеги Антона по сцене вспоминают павшего бойца теплыми и искренними словами.

"Где-то я записывала видео, как актеры танцуют танго на репетиции, и там прошел Ты. Где-то мы ждем "Перевоплощение", где-то мы танцуем. Все мы, но везде есть Ты. Как Вселенная оставил упоминание о Человеке, который положил твое тело на щит ради Победы над адским врагом", - пишет Анна Самозван в своем Facebook.

Антон Прасоленко (фото: facebook.com)

Актер театра "Вавилон" Дмитрий Мацюк вспоминает, как Антон попросил его научить готовить вкусный кофе.

"Помню, как Антон Прасоленко подошел ко мне и сказал, что хочет работать с кофе. И я научил его готовить эспрессо. А впоследствии он научил меня гораздо большему, потому что отдавал своему делу всего себя. Я довольно давно, и в это утро тоже, готовлю кофе так, как он меня научил", - пишет он.

Антон Прасоленко (слева) (фото: facebook.com)

А собрат Юрий Терентьев пишет, что Антон был мастером на все руки и мог поремонтировать что угодно, имея только изоленту.

"Делал непревзойденный кофе, вырезал интересные вещи из дерева, точил ножи и ремонтировал все что можно своей волшебной изолентой. Вместе с тобой пошла и частица каждого, с кем ты стоял бок о бок, каждого кто знал тебя", - рассказывает об Антоне собрат.