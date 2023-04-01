"Точно попадет на небеса": известный украинский актер театра погиб на фронте (фото)
Известный актер украинского театра Антон Прасоленко погиб на войне с Россией. Он получил тяжелое ранение, которое было несовместимо с жизнью. Парень воевал на Бахмутском направлении.
Об этом сообщил военный психолог Андрей Козинчук на своей странице в Facebook.
Что известно об Антоне Прасоленко
Антон родом из временно оккупированного Бердянска, но жил в Киеве, работал в театре "Вавилон" и строил семейную жизнь с любимой девушкой. Козинчук описывает парня как выделяющегося из общей массы.
"Антон совсем не из моего пузыря. Мой пузырь состоит из маскулинных мужланов с опытом войны за плечами, с крепкими сигаретами и не менее крепкими словами. Мы с Антоном виделись несколько раз издалека, просто у нас есть общие друзья. Антон тонкая душевная организация", - описывает его психолог.
Антон Прасоленко (фото: facebook.com)
Однако, когда началась полномасштабная война, Антон не смог стоять в стороне. Он пошел воевать совершенно без каких-либо навыков, но через год овладел ими на достаточно профессиональном уровне.
"Но снаряд и обломки не спрашивают, насколько ты хорош. Антон участвовал в боевых действиях на Востоке. В самом аду, чтобы попасть в рай. Сегодня он скончался в госпитале от полученных ранений", - сообщает Козинчук.
Антон Прасоленко (фото: facebook.com)
Коллеги Антона по сцене вспоминают павшего бойца теплыми и искренними словами.
"Где-то я записывала видео, как актеры танцуют танго на репетиции, и там прошел Ты. Где-то мы ждем "Перевоплощение", где-то мы танцуем. Все мы, но везде есть Ты. Как Вселенная оставил упоминание о Человеке, который положил твое тело на щит ради Победы над адским врагом", - пишет Анна Самозван в своем Facebook.
Антон Прасоленко (фото: facebook.com)
Актер театра "Вавилон" Дмитрий Мацюк вспоминает, как Антон попросил его научить готовить вкусный кофе.
"Помню, как Антон Прасоленко подошел ко мне и сказал, что хочет работать с кофе. И я научил его готовить эспрессо. А впоследствии он научил меня гораздо большему, потому что отдавал своему делу всего себя. Я довольно давно, и в это утро тоже, готовлю кофе так, как он меня научил", - пишет он.
Антон Прасоленко (слева) (фото: facebook.com)
А собрат Юрий Терентьев пишет, что Антон был мастером на все руки и мог поремонтировать что угодно, имея только изоленту.
"Делал непревзойденный кофе, вырезал интересные вещи из дерева, точил ножи и ремонтировал все что можно своей волшебной изолентой. Вместе с тобой пошла и частица каждого, с кем ты стоял бок о бок, каждого кто знал тебя", - рассказывает об Антоне собрат.
Раньше мы рассказывали, что чемпион мира по кикбоксингу из Украины погиб на войне.
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