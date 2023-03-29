Залишився навіки в небі: на війні загинув штурман авіаційної ескадрильї Денис Кирилюк (фото)

Льотчик, майор і штурман авіаційної ескадрильї Денис Кирилюк загинув під час бойового вильоту. За час роботи він здійснив понад 80 вильотів, 70 з яких під час повномасштабного вторгнення. Лише 19 днів тому в Дениса народився син...

Що відомо про видатного українського льотчика - читайте нижче в матеріалі Styler.

Денис Кирилюк був заступником командира ескадрильї, штурманом авіаційної ескадрильї та майором винищувальної авіації Повітряних Сил ЗС України. Пілот здійснив 70 бойових вильотів, знищуючи ворога під час повномасштабного вторгнення.

Денис Кирилюк під час виконання бойового завдання (фото: Валентин Панчук/facebook.com)

У серпні 2022 року Денис був нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня. А до початку повномасштабної війни брав участь в АТО, за що також отримав нагороду.

Льотчик був неодноразово нагородженим (фото: Валентин Панчук/facebook.com)

У 2011 році Кирилюк закінчив Харківський національний університет Повітряних Сил, адже з самого дитинства захоплювався літаками. Крім того, любив рибалку, проте все-таки обрав небо.

За 19 днів до загибелі льотчик вдруге став батьком: у нього народився син. З дружиною вони також виховували маленьку донечку.

Денис Кирилюк любив риболовлю та літаки (фото: Валентин Панчук/facebook.com)

"От зовсім недавно, 19 днів тому, з його обличчя не можливо було стерти посмішку, у нього народився син. А сьогодні самотніми залишилися дружина Дениса з маленькою донечкою та новонародженим сином...", - написав Валентин Панчук у Facebook.

До допомоги родині штурмана може долучитися кожен (фото: Валентин Панчук/facebook.com)

Наразі сім'я Дениса Кирилюка потребує допомоги. Підтримати їх можна за реквізитами нижче: