Точні ознаки, що ваша щитовидка не в порядку: на що звернути увагу

Роль щитовидки

Щитовидна залоза – дуже важливий орган в організмі людини. Вона виробляє гормони, які важливі для багатьох систем вашого тіла. Коли гормонів виробляється замало чи занадто багато, виникає захворювання щитовидної залози. Існує кілька типів порушень.

Ще щитовидка відповідає за метаболізм – процес, при якому їжа, яку ви вживаєте, перетворюється на енергію.

Хто схильний до захворювань щитовидки

Порушення роботи щитовидної залози зустрічається абсолютно у всіх людей будь-якого віку - від немовлят до людей похилого віку. Воно може передаватися спадково, бути з народження або розвиватися з віком (наприклад, після менопаузи у жінок).

У жінок це захворювання зустрічається в 5-8 разів частіше, ніж у чоловіків. Хоча вчені вважають, що цей фактор пов'язаний з тим, що у жінок симптоми зазвичай виражені яскравіше і вони швидше звертаються за консультацією до лікаря.

Фактори ризику

Сімейний анамнез захворювань щитовидної залози

Супутні захворювання: анемія, діабет 1 типу, первинна недостатність надниркових залоз, вовчак, ревматоїдний артрит, синдром Шегрена, синдром Тернера

Прийом ліків із високим вмістом йоду

Лікування від захворювань або раку щитовидки у минулому

Ознаки проблем із щитовидною залозою

Якщо у вас розвивається гіпертиреоз (надактивність залози), то:

Підвищена тривожність, дратівливість, нервозність

Проблеми зі сном

Швидке схуднення

Наявність збільшеної щитовидної залози (зоба)

Наявність м'язової слабкості чи тремору

Нерегулярні менструальні періоди чи зупинка менструального циклу

Підвищена чутливість до тепла

Проблеми із зором, дратівливість очей

Якщо у вас гіпотиреоз (зниження активності залози), то:

Почуття втоми

Набір ваги

Забудькуватість

Наявність частих та рясних менструацій

Сухе та жорстке волосся

Голос стає хрипким

Непереносимість низьких температур

Коли варто звернутися до лікаря

Чітким сигналом стане набряк у ділянці шиї - це вказує на те, що щитовидка не може нормально працювати. Але це ознака з'являється, коли хвороба вже розвивається.

З ранніх ознак на проблему з роботою щитовидної залози може вказувати втома і дратівливість. Рівень енергії починає падати, а через проблеми з гормонами можуть бути сильні перепади настрою.

При цьому падає концентрація уваги, працездатність, може сповільнитись серцебиття, знижується лібідо. Також спостерігаються порушення сну, підвищена знервованість. Періоди зміни настрою та тривоги можуть стати частішими.

Якщо ви раніше не сильно реагували на зміну температур, а тепер стали раптово сильно мерзнути або потіти більше простого - це теж поганий знак.

Звертайте увагу на вагу – вона збільшується навіть при невеликих порціях або зменшується при нормальному харчуванні. Це сигналізує про те, що заліза працює неправильно.

Також ознаками можуть стати часті запори або діарея, можуть бути здуття живота та біль, при тому, що ви нормально харчуєтеся.

Випадання волосся або проблеми зі шкірою – проблеми, з якими ви раніше не стикалися, можуть говорити про те, що у вашому організмі щось не так з гормонами.