Точні ознаки, що ваша щитовидка не в порядку: на що звернути увагу

Захворювання щитовидної залози розвиваються повільно і часом зовсім непомітно. До лікаря люди звертаються вже в той момент, коли з'являються чіткі ознаки, що зі здоров'ям щось негаразд.
Які симптоми вказують на те, що ваша щитовидна залоза перестала нормально працювати, розповіли фахівці Cleveland Clinic.
Щитовидна залоза – дуже важливий орган в організмі людини. Вона виробляє гормони, які важливі для багатьох систем вашого тіла. Коли гормонів виробляється замало чи занадто багато, виникає захворювання щитовидної залози. Існує кілька типів порушень.
Ще щитовидка відповідає за метаболізм – процес, при якому їжа, яку ви вживаєте, перетворюється на енергію.
Порушення роботи щитовидної залози зустрічається абсолютно у всіх людей будь-якого віку - від немовлят до людей похилого віку. Воно може передаватися спадково, бути з народження або розвиватися з віком (наприклад, після менопаузи у жінок).
У жінок це захворювання зустрічається в 5-8 разів частіше, ніж у чоловіків. Хоча вчені вважають, що цей фактор пов'язаний з тим, що у жінок симптоми зазвичай виражені яскравіше і вони швидше звертаються за консультацією до лікаря.
Фактори ризику
Якщо у вас розвивається гіпертиреоз (надактивність залози), то:
Якщо у вас гіпотиреоз (зниження активності залози), то:
Чітким сигналом стане набряк у ділянці шиї - це вказує на те, що щитовидка не може нормально працювати. Але це ознака з'являється, коли хвороба вже розвивається.
З ранніх ознак на проблему з роботою щитовидної залози може вказувати втома і дратівливість. Рівень енергії починає падати, а через проблеми з гормонами можуть бути сильні перепади настрою.
При цьому падає концентрація уваги, працездатність, може сповільнитись серцебиття, знижується лібідо. Також спостерігаються порушення сну, підвищена знервованість. Періоди зміни настрою та тривоги можуть стати частішими.
Якщо ви раніше не сильно реагували на зміну температур, а тепер стали раптово сильно мерзнути або потіти більше простого - це теж поганий знак.
Звертайте увагу на вагу – вона збільшується навіть при невеликих порціях або зменшується при нормальному харчуванні. Це сигналізує про те, що заліза працює неправильно.
Також ознаками можуть стати часті запори або діарея, можуть бути здуття живота та біль, при тому, що ви нормально харчуєтеся.
Випадання волосся або проблеми зі шкірою – проблеми, з якими ви раніше не стикалися, можуть говорити про те, що у вашому організмі щось не так з гормонами.
До речі, раніше ми писали, які безглузді щоденні звички позбавляють нас сил.
А ще розповідали про те, як реально можна полегшити симптоми менопаузи.