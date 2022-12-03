UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Точка неповернення у стосунках: як зрозуміти, що вашій парі точно прийшов кінець

Фото: Як зрозуміти, що ваші стосунки зруйновані (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

З часом кожна пара стикається з тим, що стосунки псуються, і дуже важко їх відновити. Виникає напруга, нерозуміння, конфлікти, роздратованість, зради і кінець кінцем розлучення. Таке трапляється, коли партнери доходять до "точки неповернення", що напряму пов’язано з сексуальним аспектом спільного життя

Що таке ця саме «точка», і чому це так погано, розповіли в Instagram Асоціації сексологів та сексотерапевтів України.

Точка неповернення в стосунках

Якщо пара проходить цю точку, то повернення статевого життя суттєво ускладнюється і стає майже не можливим.

В сексуальному житті пари це такий стан, коли в певний момент статевий потяг до конкретного партнера зникає повністю. Може бути так, що один партнер ще хоче налагодити взаємини, а інший вже ні, навіть, доходячи до сексуальної аверсії.

Що таке сексуальна аверсія

Сексуальна аверсія є важкою формою партнерської дисгармонії. В цьому випадку секс може викликати негативні почуття (страх, тривога, відраза тощо), що призводить в подальшому до уникнення статевого життя, веде до порушення функціонування даної партнерської пари і виникнення сексуальної дисфункції.

Чи можна повернутися з "точки неповернення"

Втрата тілесного контакту в парі небезпечна не лише фізично - це неминуче веде до втрати психологічної, душевної близькості, що, своєю чергою, стає причиною конфліктів, зрад та розлучень.

Слід пам’ятати, що вирішувати питання про повернення статевого потягу в парі можна лише до певного моменту. Але після досягнення точки неповернення це, на жаль, стає абсолютно неможливим.

Раніше ми писали, чому жінки імітують оргазм, і як розпізнати обман.

Крім того, читайте, чому жінки після 30 років вважаються більш сексуальними.

Читайте РБК-Україна в Google News
стосунки