Точка неповернення у стосунках: як зрозуміти, що вашій парі точно прийшов кінець

Точка неповернення в стосунках

Якщо пара проходить цю точку, то повернення статевого життя суттєво ускладнюється і стає майже не можливим.

В сексуальному житті пари це такий стан, коли в певний момент статевий потяг до конкретного партнера зникає повністю. Може бути так, що один партнер ще хоче налагодити взаємини, а інший вже ні, навіть, доходячи до сексуальної аверсії.

Що таке сексуальна аверсія

Сексуальна аверсія є важкою формою партнерської дисгармонії. В цьому випадку секс може викликати негативні почуття (страх, тривога, відраза тощо), що призводить в подальшому до уникнення статевого життя, веде до порушення функціонування даної партнерської пари і виникнення сексуальної дисфункції.

Чи можна повернутися з "точки неповернення"

Втрата тілесного контакту в парі небезпечна не лише фізично - це неминуче веде до втрати психологічної, душевної близькості, що, своєю чергою, стає причиною конфліктів, зрад та розлучень.

Слід пам’ятати, що вирішувати питання про повернення статевого потягу в парі можна лише до певного моменту. Але після досягнення точки неповернення це, на жаль, стає абсолютно неможливим.