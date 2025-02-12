Тканинні чи змивні? Ось які маски для обличчя кращі для шкіри

Що таке листові маски

Листові маски виготовлені з тонких тканин, які просочуються активними інгредієнтами та поміщаються в окремі упаковки. Їх варто носити близько 20 хвилин.

Вони особливо популярні в літаках, щоб допомогти людям боротися з сухою шкірою під час польоту.

Дерматолог Кавіта Марівалла розповіла, що тканинні маски підходять загалом усім, хто хоче зволожити шкіру. Якщо у вас суха або комбінована шкіра, листова маска може допомогти забезпечити зволоженням, не додаючи відчуття жирності.

Такі маски можуть заспокоїти шкіру, а також тимчасово освітлити шкіру обличчя, додавши такі інгредієнти, як вітамін С.

Чим корисні змивні маски

Змивні маски для обличчя - це концентровані засоби для догляду за шкірою, виготовлені з крему або глини, які ви наносите кінчиками пальців або пензлем, залишаєте на 20 хвилин або близько того, а потім змиваєте теплою водою. Залежно від використовуваних активних інгредієнтів переваги варіюються від зволоження, відлущування, очищення пор, освітлення та заспокоєння.

Глиняним маскам варто надавати перевагу людям, схильних до вугрів і розацеа. У цих пацієнтів на обличчі є жирні ділянки.

"Я віддаю перевагу листовій масці, а не змивній, тому що вони попередньо наповнені продукти полегшують використання листових масок. Крім того, оскільки вони одноразові, вони більш гігієнічні", - каже дерматолог Мона Гохара.

Якщо ви хочете зволожити та освітлити суху тьмяну шкіру, то тканинні маски, мабуть, кращий варіант для вас. З іншого боку, якщо ви хочете очистити пори та зменшити висипання, то варто обирати змивні маски. Якщо їх залишити надто довго, вони можуть висохнути та витягнути вологу зі шкіри.