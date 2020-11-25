Ткаченко сделал заявление о новогоднем локдауне для украинцев: ситуация тревожная

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предложил ввести двухнедельный локдаун на Рождество и Новый год, а также отменить массовые мероприятия на этот период. Об этом он рассказал в эфире ТСН.

"Я не похититель Рождества. Это моя точка зрения, которая возникла из-за дискуссии по поводу карантина выходного дня. В определенной степени ограничения нам нужны, потому что есть высокие цифры заболевания. Очевидно, что также нужно прогнозирование. Креативной индустрии, сфере культуры, малому и среднему бизнеса нужно понимать, когда могут быть дополнительные ограничения", - рассказал он.

Ткаченко сообщил, что на новогодние и рождественские праздники в Украине традиционно большие скопления людей.

"У нас любят праздновать. Мне кажется, нужен двух-трех недельный ограничительный период. Я не знаю, в какой форме, но это дало бы бизнесу возможность прогнозировать свои убытки, планы о том, каким образом можно было бы действовать сейчас, перед праздниками, во время праздников, и после праздников", - рассказал министр культуры

Александр Ткаченко предложил ввести карантин на новогодние праздники

Как мы писали ранее, Степанов допустил введение жесткого карантина в Украине. Также министр отметил, что для улучшения ситуации с COVID-19 надо разорвать цепь передачи болезни.