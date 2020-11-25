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Ткаченко зробив заяву про новорічний локдаун для українців: ситуація тривожна

Автор: Людмила Жукова

Міністр культури України зробив заяву про новорічний карантин

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко запропонував ввести двотижневий локдаун на Різдво і Новий рік, а також скасувати масові заходи на цей період. Про це він розповів в ефірі ТСН.

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"Я не викрадач Різдва. Це моя точка зору, яка виникла через дискусію з приводу карантину вихідного дня. Певною мірою обмеження нам потрібні, тому що є високі цифри захворювання. Очевидно, що також потрібно прогнозування. Креативної індустрії, сфері культури, малому і середньому бізнесу потрібно розуміти, коли можуть бути додаткові обмеження", - розповів він.

Ткаченко повідомив, що на новорічні та різдвяні свята в Україні традиційно великі скупчення людей.

"У нас люблять святкувати. Мені здається, потрібен двох-трьох тижневий обмежувальний період. Я не знаю, в якій формі, але це дало б бізнесу можливість прогнозувати свої збитки, плани про те, яким чином можна було б діяти зараз, перед святами, під час свят, і після свят", - розповів міністр культури

Олександр Ткаченко запропонував ввести карантин на новорічні свята

Як ми писали раніше, Степанов допустив введення жорсткого карантину в Україні. Також міністр зазначив, що для поліпшення ситуації з COVID-19 треба розірвати ланцюг передачі хвороби.

Прогноз погоди
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