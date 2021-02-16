Ткаченко объяснил, почему Киркоров до сих пор "народный артист Украины"

Но на сегодняшний день российский певец, который поддерживает захватническую политику Владимира Путина, обладает почетным званием, которое предоставляется президентом Украины. Почему у Киркорова до сих пор есть государственная награда Украины?

"Это звание присваивалось когда-то, наверное, за его заслуги, когда он Ани Лорак возил на Евровидение. И здесь мы ступаем на тонкий лед, потому что народных артистов у нас немало. Я так думаю, что и Лорак - какая-то заслуженная артистка. Я извиняюсь, что такое скажу, но я разницы между Киркоровым и Ани Лорак не вижу. Поэтому в данном случае сложно объяснить, почему у кого-то забирать, а у кого-то - нет", - подчеркнул Ткаченко.

На замечание журналиста Святослава Хоменко, что стоило бы забрать звание народного артиста, у всех, кто, например, отметился заявлениями против Украины, министр лишь тяжело вздохнул.

"Мы все-таки живем в демократическом обществе. Беспрецедентное до этого момента решение относительно санкций против каналов и решение, которым мы собираемся догонять тех, кто кому-то не нравится, - это совершенно разные вещи", - пояснил Ткаченко.

Ткаченко говорит про "народного артиста Украины" Киркорова с 30 минуты видео