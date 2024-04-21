Вербна неділя: які традиції та заборони потрібно знати

Коли святкують Вербну неділю

Вербна неділя - перехідне свято, дата якого залежить від дати Великодня. Однак попри те, що відзначають Вербну неділю кожного року у різні дати, вона обов'язково припадає на шосту неділю Великого посту.

У 2024 році християни східного обряду (православні) відзначають Великдень 5 травня, в той час, як Великдень у християн західного обряду (католики) припадає на 31 березня. Відповідно, православні святкують Вербну неділю 28 квітня, а от католики святкували цього року 24 березня.

В церковному календарі Вербну неділю називають ще цвітоносною, а також - Вхід Господній в Єрусалим. Вважається, що цього дня Ісус Христос прибув до Єрусалима, де його радісно зустрів натовп, співаючи пісні та кидаючи до його ніг квіти і пальмове гілля.

Такий прийом був зумовлений дивом, яке зробив Ісус напередодні, воскресивши Лазаря - тому субота перед Вербною неділею має назву Лазарєва.

Через те, що дорога, якою прямував Господь, була встелена гілками пальми, в багатьох країнах цю неділю називають пальмовою. Проте у слов'янських країнах, зокрема й в Україні, пальми не росли - тож символом, який означає перемогу і життя, обрали вербу.

Які традиції Вербної неділі

У Вербну неділю в церквах відбуваються ранні і вечірні служби і Літургія, на якій співають антифони. Необхідно поставити свічку за здоров'я близьких і родичів та помолитися.

Цього дня приносять на освячення гілочки верби - після прочитання Євангелія їх кадять, а потім, читаючи молитву, окроплюють святою водою. Вважається, що такі гілки можуть допомогти позбутися хвороб, адже наділені великою силою.

З цієї причини вербу використовували для лікування, а дітей мили з водою, у яку додавали бруньки верби, так звані "котики".

Крім цього, гілочками верби жартівливо б'ють один одного, примовляючи "То не я б'ю - верба б'є, за тиждень Великдень, недалечко червоне яєчко". Також говорять "Святий Дух, через вербу входь - хворобу відводь. Верба прийде - хворобу віднесе".

Вірять і в те, що освячена верба оберігає й від інших негараздів - пожеж, повеней, злиднів і пристріту. Тому гілочку верби обов'язково ставлять вдома під ікони, зберігаючи до наступного року, або ж садять у саду чи на городі.

Попри обмеження Великого посту, в цей день дозволено їсти рибу на обід.

Що не можна робити у Вербну неділю