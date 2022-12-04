Тиждень принесе полегшення у багатьох сферах: що чекає на всі знаки Зодіаку з 5 по 11 грудня

Важливі події з 5 по 11 грудня

7 грудня Меркурій увійде в знак Козерога - допоможе навести лад в інформаційному просторі, поставити цілі та скласти план досягнення.

8 грудня відбудеться Повний місяць у Близнюках - активізується сфера комунікацій. Люди стануть рухливішими, будуть відкриті до взаємодії та обміну інформацією.

10 грудня Венера розпочне транзит Козерогом - стане легше реалізувати серйозні проєкти, будувати ділові взаємини, знаходити компроміс у фінансовій сфері. Не дуже успішною стане романтична сфера.

11 грудня сформується опозиція Плутона та Чорного Місяця – можуть з'явитися похмурі думки, розпочнеться складний емоційний період, зросте рівень зовнішньої напруги, суспільні настрої будуть тривожні до кінця другої декади грудня.

Що чекає на всі знаки Зодіаку з 5 по 11 грудня

Овен

Романтика та пригоди підуть на задній план і важливими стануть рутинні справи, Всесвіт буде випробувати вас обмеженнями у різних сферах життя. Будьте обережні зі своєю впертістю.

Є ризик отримати догану від начальства за незначні помилки – не беріть це близько до серця. Уникайте імпульсивних рішень та поспішних висновків.

Телець

Покладайтеся на власний досвід та здоровий глузд, а не поради інших людей. Особливо охоче свої рекомендації даватимуть люди, які неправильно оцінюють вас та ситуацію.

У стосунках із близькими можливий холодок, а кохана людина перестане давати яскраві емоції. Не піддавайтеся негативним думкам і роздумам, це такий період – раціональне бере гору над емоціями.

Близнюки

Бережіть своє здоров'я, уникайте місць скупчення людей і не переїдайте. Пошукайте приховані резерви у своєму бюджеті та відкладіть кошти на "чорний день". Шопінг відкладіть ненадовго.

Тиждень буде вдалим для творчої роботи, пошуку нестандартних рішень, закриття бюрократичного питання, яке давно не давало спокою.

Рак

Прийдеться діяти швидко, тому що повільність дозволить вам упустити сприятливі можливості. Якщо хочете, щоб все йшло вдало – проявляйте гнучкість та йдіть на поступки близьким.

Не сперечайтеся з батьками, заплющуйте очі на невеликі гріхи близької людини, пропускайте шпильки від друзів і не звертайте увагу на коментарі в соцмережах.

Лев

Найближчого тижня у фінансовій сфері довіртеся своїй інтуїції. Якщо у вас накопичилися питання, які не мають однозначної відповіді, то відкиньте логіку вбік і приймайте рішення по своєму серцю.

У вас загостриться здатність побачити та використовувати те, що раніше ви не помічали. Можлива поява блискучих ідей. Втілювати їх у життя буде складно, але не варто відмовлятися від задуманого.

Діва

Постарайтеся розібратися в заплутаних проблемах ваших близьких - є ймовірність, що вони не зможуть обійтися без вашої поради та допомоги. Прийдеться вникнути в проблему до того, як ви почнете її коментувати. З'ясуйте всі обставини та деталі.

На роботі можуть з'явитися додаткові доручення, але це дозволить покращити фінансове становище – від вас залежатиме дуже багато. Попийте вітаміни, займіться спортом.

Терези

Настає чудовий період, щоб реалізувати задумане, особливо – у діловій сфері. Згадайте про старі плани та почніть їх реалізовувати. Якщо старі ідеї вже не є актуальними, втілюйте нові ідеї.

Подія цього тижня, якій ви не надасте значення, започаткує великі зміни в житті. Утримайтеся від алкоголю та зігрівайтеся гарячим чаєм.

Скорпіон

Прийдеться швидко розуміти та приймати рішення, інтуїція допоможе уникнути помилок. У сфері особистих взаємин тиждень буде не найсприятливішим. З партнером влаштуйте вечір спогадів – поговоріть один з одним, згадайте першу зустріч, побачення, поцілунок.

Якщо ви зараз самотні, варто очікувати на підвищений інтерес від представників протилежної статі. Можуть почати нові романтичні стосунки.

Стрілець

Беріться за щось нове. Якщо ніхто вам не допомагатиме і даватиме поради, то ви швидше зрозумієте, як краще діяти та знайдете шляхи до мети. Вдалими стануть розв'язання фінансових питань, вигідні домовленості, покупки. У вас можуть попросити у борг якусь суму грошей.

Психологічна атмосфера цього тижня буде розташовувати до тепла у стосунках із близькими людьми.

Козеріг

Всю енергію сконцентруйте на втіленні своїх планів. Прислухайтеся до порад близьких людей, мудрих партнерів – і в тому випадку, якщо їхня думка не збігається з вашою. Особливо це актуально при ухваленні рішень про великі покупки або витрати.

Ви зрозумієте, що вас люблять та цінують. Не соромтеся попросити допомоги та будьте впевнені, що ви отримаєте саме те, чого вам зараз не вистачає.

Водолій

Найближчими днями ви зможете закрити питання про велику покупку, яку давно відкладали. Вдалий період для прийняття рішень, особливо якщо це рішення про покупку меблів чи техніки.

У стосунках з іншими постарайтеся не показувати своїх слабких сторін, але не слухайте скарги та проблеми інших людей. Не витрачайте свій успіх на дрібниці, беріться за розв'язання найскладніших питань, які давно відкладали. З'ясування стосунків із протилежною статтю відкладіть до кращих часів.

Риби

Візьміть цього тижня за щось нове або запустіть проєкт, який відклали. У роботі ви швидко зрозумієте, як діяти далі та будете здивовані швидкими та ефективними результатами. Ви впораєтеся зі складним завданням без допомоги та порад інших.

Вдалим буде розв'язання фінансового питання. Можливі вигідні домовленості, вдалі покупки, далекі подорожі, відрядження.