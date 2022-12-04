Неделя принесет облегчение во многих сферах: что ждет все знаки Зодиака с 5 по 11 декабря

Важные события с 5 по 11 декабря

7 декабря Меркурий войдет в знак Козерога - поможет навести порядок в информационном пространстве, поставить цели и составить план достижения.

8 декабря состоится Полнолуние в Близнецах - активизируется сфера коммуникаций. Люди станут подвижнее, будут открыты к взаимодействию и обмену информацией.

10 декабря Венера начнет транзит по Козерогу - станет легче реализовать серьезные проекты, строить деловые взаимоотношения, находить компромисс в финансовой сфере. Не очень удачной станет романтическая сфера.

11 декабря сформируется оппозиция Плутона и Черной Луны - могут появиться мрачные мысли, начнется сложный эмоциональный период, возрастет уровень внешнего напряжения, общественные настроения будут тревожные до конца второй декады декабря.

Что ждет все знаки Зодиака с 5 по 11 декабря

Овен

Романтика и приключения уйдут на задний план и важными станут рутинные дела, Вселенная будет испытывать вас ограничениями в разных сферах жизни. Будьте осторожны со своим упрямством.

Есть риск получить выговор от начальства за незначительные ошибки - не принимайте это близко к сердцу. Избегайте импульсивных решений и поспешных выводов.

Телец

Полагайтесь на собственный опыт и здравый смысл, а не советы других людей. Особенно охотно свои рекомендации будут давать люди, которые неправильно оценивают вас и ситуацию.

В отношениях с близкими возможен холодок, а любимый человек перестанет давать яркие эмоции. Не поддавайтесь негативным мыслям и размышлениям, это такой период - рациональное берет верх над эмоциями.

Близнецы

Берегите свое здоровье, избегайте мест скопления людей и не переедайте. Поищите скрытые резервы в своем бюджете и отложите средства на "черный день". Шоппинг отложите ненадолго.

Неделя будет удачна для творческой работы, поиска нестандартных решений, закрытия бюрократического вопроса, который давно не давал покоя.

Рак

Придется действовать быстро, так как медлительность позволит вам упустить благоприятные возможности. Если хотите, чтобы все шло удачно - проявляйте гибкость и идите на уступки близким.

Не спорьте с родителями, закрывайте глаза на небольшие прегрешения близкого человека, пропускайте колкости от друзей и не обращайте внимание на комментарии в соцсетях.

Лев

В ближайшую неделю в финансовой сфере доверьтесь своей интуиции. Если у вас накопились вопросы, у которых нет однозначного ответа, то отбросьте логику в сторону и принимайте решения по своему сердцу.

У вас обострится способность увидеть и использовать то, что ранее вы не замечали. Возможно появления блестящих идей. Воплощать их в жизнь будет сложно, но не стоит отказываться от задуманного.

Дева

Постарайтесь разобраться в хитросплетениях проблем ваших близких - есть вероятность, что они не смогут обойтись без вашего совета и помощи. Придется вникнуть в проблему до того, как вы начнете ее комментировать. Выясните все обстоятельства и детали.

На работе могут появиться дополнительные поручения, но это позволит улучшить финансовое положение - от вас будет зависеть очень много. Попейте витамины, займитесь спортом.

Весы

Наступает отличный период, чтобы реализовать задуманное, особенно - в деловой сфере. Вспомните о старых планах и начните их реализовывать. Если старые идеи уже не актуально, воплощайте новые идеи.

Событие на этой неделе, которому вы не придадите значения, положит начало большим переменам в жизни. Воздержитесь от алкоголя и согревайтесь горячим чаем.

Скорпион

Придется быстро соображать и принимать решения, интуиция поможет избежать ошибок. В сфере личных взаимоотношений неделя будет не самая благоприятная. С партнером устройте вечер воспоминаний - поговорите друг с другом, вспомните первую встречу, свидание, поцелуй.

Если вы сейчас одиноки, то стоит ожидать на повышенный интерес от представителей противоположного пола. Могут завязаться новые романтические отношения.

Стрелец

Беритесь за что-то новое. Если никто не будет вам помогать и давать советы, то вы быстрее поймете, как лучше действовать и найдете пути к цели. Удачными станут решения финансовых вопросов, выгодные договоренности, покупки. У вас могут попросить в долг какую-то сумму денег.

Психологическая атмосфера этой недели будет располагать к теплу в отношениях с близкими людьми.

Козерог

Всю энергию сконцентрируйте на воплощение в жизнь своих планов. Прислушайтесь к советам близких людей, мудрых партнеров - и в том случае, если их мнение не совпадает с вашим. Особенно это актуально при принятии решений о крупных покупках или расходах.

Вы поймете, что вас любят и ценят. Не стесняйтесь попросить у помощи и будьте уверены, что вы получите именно то, чего вам сейчас не хватает.

Водолей

В ближайшие дни вы сможете закрыть вопрос о крупной покупке, которую давно откладывали. Удачный период для принятия решений, особенно если это решение о покупке мебели или техники.

В отношениях с другими постарайтесь не показывать свои слабые стороны, но не слушайте жалобы и проблемы других людей. Не тратьте свою удачу на пустяки, беритесь за решение самых сложных вопросов, которые давно откладывали. Выяснения отношения с противоположным полом отложите до лучших времен.

Рыбы

Возьмитесь на этой неделе за что-то новое или запустите проект, который отложили. В работе вы быстро поймете, как действовать дальше и будете удивлены быстрыми и эффективными результатами. Вы справитесь со сложной задачей без помощи и советов других.

Удачным будет решение финансового вопроса. Возможны выгодные договоренности, удачные покупки, дальние поездки, командировки.