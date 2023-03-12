Тиждень принесе багато викликів та турбот: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 13 по 19 березня

Овен

Досягти бажаного цього тижня буде складно, доведеться сильно напружитися. Приготуйтеся до того, що труднощі доведеться долати й зберігати при цьому максимальний спокій. А ще – покладатися на свої сили.

Для переговорів цей тиждень не підходить, навіть попросити допомоги близьких буде непросто. Напруга піде на спад ближче до кінця тижня, а вихідні будуть спокійними.

Телець

Терпіння, яке є для вашого знака однією з найкращих рис, виявиться недостатньо цього тижня. Є ризик, що ви почнете рубати з плеча і приймати важливі рішення, не встигнувши їх обміркувати.

Це не означає, що вони виявляться невдалими, але постарайтеся не поспішати. Середина тижня стане вдалою, а у неділю може бути сюрприз.

Близнюки

Тиждень обіцяє бути нейтральним, але є один яскравий виняток – п'ятниця. Цього дня можуть бути величезні успіхи та шанси, постарайтеся не пропустити своїх можливостей.

Постарайтеся не сваритися з колегами, партнерами та рідними. Шукайте компромісні рішення, які задовольнять усі сторони.

Рак

На цьому тижні можуть виникнути неприємні ситуації на роботі або пов'язані з вашими зобов'язаннями. Не опускайте руки, не уникайте проблем, проявіть наполегливість.

Бажано стримати свої амбіції - чим активніше ви будете прагнути мети, тим більше труднощів навалиться. За важливі справи беріться з четверга та не поспішайте у прийнятті рішень.

Лев

Тиждень може стати дуже напруженим - витрачатиметься багато енергії, а емоції зашкалюватимуть. Постарайтеся свої сили направити на творення, щоб ненароком не заподіяти руйнації.

З середи стане легше контролювати емоції та використовувати свої сили. П'ятниця стане найвдалішим днем.

Діва

Найближчий тиждень чудово підійшов би для короткого відпочинку. Бажано пасивного – відпочивати, розслаблятися, медитувати. Найближчими днями це у вас буде краще виходити, ніж робота.

Якщо відпочинок недоступний - чітко виконуйте вказівки керівництва, не соромтеся перепитувати та уточнювати інформацію, якщо не впевнені.

Терези

Вам зірки та планети приготували гарний тиждень, з приємними емоціями та подіями. Енергія буде менше, ніж раніше, але це не завадить вам виконувати свої функції.

У вас вдасться діяти динамічно і навіть досягти успіху. На вихідних на вас чекають приємні події – завдяки Венері, яка увійде до знаку Тельця.

Скорпіон

Будьте стриманішими у спілкуванні з начальством, впливовими людьми, колегами та партнерами. Вони з вами на одній хвилі, але надмірна різкість та квапливість може зіпсувати справу.

Якщо є така можливість, то найближчими днями постарайтеся доносити інформацію через посередників. У романтичному плані постарайтеся уникнути конфліктів у вихідні.

Стрілець

У першій половині тижня ви маєте величезні шанси на успіх. Призначайте важливі зустрічі, побачення та переговори на період із понеділка по середу.

Друга частина тижня стане нейтральною і всі події відбуватимуться за інерцією руху, який ви задали на початку тижня.

Козеріг

Якщо ви хотіли зайнятися творчістю, духовними пошуками чи поспілкуватися з психологом – зараз найвдаліший час. Ваші думки найближчими днями будуть виключно глибокі.

Для більш земних та практичних справ залиште четвер та п'ятницю. На вихідних займіться спортом – зробіть пробіжку, поплавайте у басейні.

Водолій

Найвдалішим днем стане середа – очікуються успіхи у роботі, у справах та в особистій сфері. Будні намагайтеся максимально використовувати для всіх своїх справ, тому що на вихідних енергія почне падати і є ймовірність суперечливого періоду.

Ви станете спонтанними, зі схильністю до авантюризму. Постарайтеся стримувати себе від необдуманих вчинків.

Риби

Цього тижня можуть відбуватися різні ситуації – від пророчих снів до прояву паранормальних здібностей. Рухати предмети силою думки або гіпнотизувати людей ви не зможете, а ось ваша інтуїція працюватиме на відмінно. Дослухайтеся до неї. Найвдалішими днями будуть понеділок та п'ятниця.