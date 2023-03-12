Неделя принесет много вызовов и хлопот: гороскоп для всех знаков Зодиака с 13 по 19 марта

Овен

Достичь желаемого на этой неделе будет сложно, придется сильно напрячься. Приготовьтесь к тому, что трудности придется преодолевать и при этом сохранять максимальное спокойствие. А еще - полагаться на свои силы.

Для переговоров эта неделя не подходит, даже попросить о помощи близких будет непросто. Напряжение пойдет на спад ближе к концу неделю, а выходные будут спокойными.

Телец

Терпение, которое является для вашего знака одной из лучших черт, окажется недостаточным на этой неделе. Есть риск, что вы начнете рубить с плеча и принимать важные решения, не успев их обдумать.

Это не значит, что они окажутся неудачными, но постарайтесь не торопиться. Середина недели станет удачной, а в воскресенье может быть сюрприз.

Близнецы

Неделя обещает быть нейтральной, но есть одно яркое исключение - пятница. В этот день могут быть огромные успехи и шансы, постарайтесь не пропустить свои возможности.

Постарайтесь не ссориться с коллегами, партнерами и родными. Ищите компромиссные решения, которые удовлетворят все стороны.

Рак

На этой неделе могут возникнуть неприятные ситуации на работе или связанные с вашими обязательствами. Не опускайте руки, не уходите от проблем, проявите настойчивость.

Желательно умерить свои амбиции - чем активнее вы будете стремиться к цели, тем больше трудностей навалится. За важные дела беритесь с четверга и не торопитесь в принятии решений.

Лев

Неделя может стать очень напряженной - будет тратиться много энергии, а эмоции будут зашкаливать. Постарайтесь свои силы направить на созидание, чтобы нечаянно не причинить разрушения.

Со среды станет легче контролировать эмоции и использовать свои силы. Пятница станет самым удачным днем.

Дева

Ближайшая неделя отлично бы подошла для короткого отдыха. Желательно пассивного - отдыхать, расслабляться, медитировать. В ближайшие дни это у вас будет получаться лучше, чем работа.

Если отдых недоступен - четко выполняйте указания руководства, не стесняйтесь переспрашивать и уточнять информацию, если не уверены.

Весы

Вам звезды и планеты приготовили хорошую неделю, с приятными эмоциями и событиями. Энергии будет меньше, чем ранее, но это не помешает вам выполнять свои функции.

У вас получится действовать динамично и даже добиться успеха. На выходных вас ждут приятные события - благодаря Венере, которая войдет в знак Тельца.

Скорпион

Будьте сдержаннее в общении с начальством, влиятельными людьми, коллегами и партнерами. Они с вами на одной волне, но чрезмерная резкость и торопливость может испортить дело.

Если есть такая возможность, то в ближайшие дни постарайтесь доносить информацию через посредников. В романтическом плане постарайтесь избежать конфликтов на выходных.

Стрелец

В первой половине недели у вас есть огромные шансы на успех. Назначайте важные встречи, свидания и переговоры на период с понедельника по среду.

Вторая часть недели станет нейтральной и все события будут происходить по инерции движения, которую вы задали в начале недели.

Козерог

Если вы хотели заняться творчеством, духовными поисками или пообщаться с психологом - сейчас самое удачное время. Ваши мысли в ближайшие дни будут исключительно глубоки.

Для более земных и практических дел оставьте четверг и пятницу. На выходных займитесь спортом - сделайте пробежку, поплавайте в бассейне.

Водолей

Самым удачным днем станет среда - ожидаются успехи в работе, в делах и в личной сфере. Будни старайтесь по максимуму использовать для всех своих дел, так как на выходных энергия начнет падать и есть вероятность противоречивого периода.

Вы станете спонтанны, со склонностью к авантюризму. Постарайтесь себя сдерживать от необдуманных поступков.

Рыбы

На этой неделе могут происходить разные ситуации - от вещих снов до проявления паранормальных способностей. Двигать предметы силой мысли или гипнотизировать людей вы не сможете, а вот ваша интуиция будет работать на отлично. Прислушивайтесь к ней. Самыми удачными днями будут понедельник и пятница.