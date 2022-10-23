Тиждень незабутніх пригод: що чекає на всі знаки Зодіаку з 24 по 30 жовтня

Важливо! Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком) та за знаком Зодіаку.

Овен

Затемнення відбудеться у вашому будинку сексу та насолод. Можливе насичене інтимне життя або зміна партнера, поява коханки чи коханця протягом місяця.

Телець

Сонячне затемнення пройде у вас у домі партнерства та шлюбу. Тому чекайте кардинальних змін у стосунках: якісь союзи назавжди закінчаться, а якісь отримають свій розвиток у 2022 році.

Близнюки

Можливий службовий роман на роботі чи легка інтрижка. Але здебільшого ви будете стурбовані власним здоров'ям або здоров'ям родичів, колег або своїми домашніми тваринами.

Рак

Сонячне затемнення відбудеться в будинку коханців. Закоханість, божевільні почуття, глибокі душевні переживання на вас чекають уже до кінця 2022 року. У будь-якому випадку ви самотніми не будете, але це будуть яскраві та тяжкі емоції.

Лев

На Сонячне затемнення в Скорпіоні на вас чекають трансформації в сім'ї. Може статися така ситуація, завдяки якій ваші почуття захлиснуть з новою силою, щоб почати все спочатку і заново закохатися. Або навпаки – розчарують і відвернуть назавжди.

Діва

Затемнення у Скорпіоні відбудеться у вас у будинку спілкування та соціальних мереж. Можливість познайомитись з тим, з ким ви бажаєте. Також можлива важлива зустріч чи корисне знайомство, яке змінить ваше життя чи ситуацію.

Терези

У Сонячне затемнення у вас можливі сварки з партнером на ґрунті грошової ситуації або ви когось запідозрите у нещирих почуттях до вас через будь-яку вигоду. Чекайте на подарунки протягом місяця.

Скорпіон

Сонячне затемнення відбудеться у вашому знаку, тому тільки від вас та вашої ініціативи залежатимуть ваші стосунки та нові знайомства. Бажаєте розлучення? Буде. Хочете коханця? Теж буде. Ви король ситуації.

Стрілець

На Сонячне затемнення в Скорпіоні все таємне може розкритися. Будьте обережні у своїх амурних справах. Ви можете запідозрити свою половинку в обмані чи зраді. Можливе знайомство далеко від дому.

Козеріг

Сонячне затемнення пройде в будинку друзів і спонсорів, можливо, хтось із них перейде в розряд коханців. Активні знайомства у тиндері та соціальних мережах. Чекайте на сюрпризи та несподівані зустрічі протягом місяця.

Водолій

Затемнення у Скорпіоні вказує на зміну вашого статусу у стосунках до кінця 2022 року. Хтось розлучиться, а хтось одружиться. Хтось стане вдовою, а хтось бабусею чи батьком.

Риби

Сонячне затемнення станеться у вас у будинку недосяжного, піднесеного кохання. Можливо, цей ідеал чоловіка чи жінки, про якого ви так довго мріяли, стане вашою реальністю. Імовірні знайомства закордоном та своїми вчителями по життю.