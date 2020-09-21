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Титушко после увольнения из Федерации боев без правил засветился на детском турнире

Белая Церковь, Понедельник 21 сентября 2020 21:57
Титушко после увольнения из Федерации боев без правил засветился на детском турнире
Вадим Титушко (фото: РБК-Украина)
Автор: Styler

Титушко попал на видео детского турнира UFMMA

Вадим Титушко, получивший скандальную известность в 2013 году за нападения на журналистов, был назначен вице-президентом Украинской федерации смешанных боевых искусств (UFMMA) в Киевской области, но его потом быстро уволили. Теперь спортсмена-хулигана заметили на детском турнире организации.

В субботу, 19 сентября, Титушко засветился во время участия в проведении турнира по смешанным единоборствам в Белой Церкви, который организовала Украинская федерация ММА Киевской области. Его видно на видео, которое опубликовал Геннадий Прищепчук в Facebook.

Біла церква !!! Свято спорту !!! Змішані единоборства !!!!

Опубліковано Геннадієм Прищепчуком Понеділок, 21 вересня 2020 р.

Интересно, что ранее в организации говорили, что спортсмен-хулиган, чье имя уже стало нарицательным, не имеет никакого отношения к ним. При этом журналист в ролике называет Титушко вице-президентом белоцерковской Федерации рукопашного боя и фри-файта.

Напомним, за нападение на журналистов в мае 2013 года Титушко был осужден на 3 года, но позже он получил условный срок. Два года назад его объявили в розыск из-за подозрения в разбое и угоне автомобиля. Потом он нашелся. Сначала Титушко избрали меру пресечения в виде домашнего ареста еще в июне, позже его продлили до сентября.

Титушко также подозревался как участник нескольких разбойных нападений. При этом он действовал не один, а был в составе организованной группы, которая занималась ограблениями.

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