Фото: Вадим Титушко (УНИАН)

Титушко подозревают в разбойном нападении

Объявленный два года назад в розыск Вадим Титушко нашелся и находится под домашним арестом. Его подозревают в разбое и угоне автомобиля.

Соответствующую информацию РБК-Украина подтвердил представитель Министерства внутренних дел Украины Ярослав Тракало.

По его словам, Титушко избрали меру пресечения в виде домашнего ареста еще в июне, позже ее продлили до сентября. Следствие по его делу завершается, материалы уголовного производства готовят для передачи в суд.

Напомним, Национальная полиция объявила Титушко в розыск еще в августе 2018 года по подозрению в разбойных нападениях; по данным полиции, он действовал в составе организованной группы.

В мае 2013 года Титушко участвовал в потасовках с оппозицией на акции "Вставай, Украина", а также напал на журналистов, которые освещали событие. Кроме того, он прикрывал параллельную провластную акцию Партии регионов.

За нападение Титушко был осужден на три года, но наказание заменили на условное. Его фамилия стала нарицательным названием для тех, кто принимает участие в разгоне акций протеста, не являясь при этом представителем силовых органов.