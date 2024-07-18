Титул "Міс Всесвіт Україна-2024" здобула Аліна Пономаренко: що відомо про 20-річну одеситку

Що кажуть організатори

У пості представники заходу зазначили, що колеги із "Міс Всесвіт США" висловили слова співчуття українцям, а також підтримали рішення організаторів провести відбір у режимі онлайн-співбесіди, як і минулого року.

Цей процес тривав кілька місяців, і серед великої кількості учасниць були як одружені чи розлучені, так і матері з дітками. Після отримання всіх анкет та відбору переможницею стала Аліна Пономаренко, і тепер вона представлятиме нашу країну на міжнародному заході "Міс Всесвіт 2024", який відбудеться наприкінці цього року у Мексиці.

"У такі складні і темні для нашої країни часи, ми не вважаємо доречним робити заходи розважального характеру. Проте наша мета - нагадати світові про Україну та неприпустимість повномасштабного вторгнення рф до нашої держави", - висловилися організатори.

Що відомо про переможницю

Українка закінчила Національний університет Одеська юридична академія та здобула спеціальність "Міжнародна юстиція та право".

Працювала моделлю. Минулого року перемогла у конкурсі "Міс Одеса-2023" та потрапила до топ-10 міжнародного заходу Miss Supertalent-2023, що проходив у Південній Кореї.

Дівчина працювала моделлю (Фото: instagram.com/lalialinaa)

Аліна - авторка соціальної ініціативи "Дерево любові". Проєкт спрямований на те, щоб підтримувати літніх людей, яким потрібна допомога. Разом зі своїми однодумцями дівчина займається організацією забезпечення старшого покоління медикаментами, продуктами, речами найпершої потреби та іншим.

Окрім цього, вони постійно навідуються до старших людей та допомагають їм розв'язувати повсякденні питання.

Як Пономаренко прокоментувала перемогу у конкурсі

"Стати "Міс Всесвіт Україна" - це не просто про перемогу у конкурсі краси. Представляти Україну на "Міс Всесвіт" - велика честь для мене і можливість для нашої країни ще раз бути почутими. Моя мрія стати "Міс Всесвіт Україна" ґрунтується на прагненні служити своїй країні, підтримувати наших героїв та допомагати людям, яким потрібна підтримка", - сказала Аліна.

У своїх соцмережах Пономаренко публікує кадри з повсякденного життя, ділиться результатами ефектних фотосесій, а також показує свої волонтерські ініціативи, в тому числі зустрічі із літніми людьми та допомога військовим.

Аліна активно займається волонтерством (Фото: instagram.com/lalialinaa)