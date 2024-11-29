Тишкевич відверто розповіла про кризи у шлюбі: "Не були готові до серйозних стосунків"

Відома українська акторка Катерина Тишкевич, якій минулого року ледь не ампутували руку , звернулася у річницю стосунків до чоловіка Валентина Томусяка та розповіла про кризи у шлюбі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на її новий пост у Instagram .

"Сьогодні 10 років, як ми разом. Ми обидва зовсім не готові були до серйозних стосунків, коли починали зустрічатися. І тим більше не думали, що колись святкуватимемо таку річницю. А зараз страшно навіть уявити, що ми могли не піти в цей досвід", - зазначила артистка.

Також Тишкевич наголосила, що за цей час вони все-таки стикалися з кризами у відносинах.

"Звичайно, ми проходили через кризи, але завжди вдавалося вийти з них гідно і саме завдяки цим штормам, перейти на інший рівень відносин, ще глибших, ніж ніжніших", - зазначила вона.

Катерина Тишкевич із чоловіком (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Як розвивалася історія кохання Катерини Тишкевич та Валентина Томусяка

Актори познайомилися на знімальному майданчику, оскільки їх обох затвердили на ролі у серіалі "Безсмертник". Валентину одразу ж сподобалася молода артистка, і у них почалися стосунки. Проте після завершення роботи у цьому проекті вони розлучилися з ініціативи Томусяка.

Тоді Тишкевич вирішила помститися йому та пішла на побачення з шанувальником, щоб він почав її ревнувати. Саме тоді актор зрозумів, що боїться втратити її.

Потім два роки зустрічалася, і Валентин вирішив зробити Катерині пропозицію. Однак вони не поспішали йти до вінця.

Весілля актори зіграли 7 лютого 2019 року. Для святкового заходу Тишкевич обрала не весільну сукню, а білий костюм зі штанами.

Катерина Тишкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Що відомо про хворобу Катерини Тишкевич

У 2022 році стало відомо, що актриса страждає від сильного головного болю, вона перестала зніматися в кіно. Більше того, вона не могла просто встати з ліжка і постійно була на знеболюючих.

Згодом дівчина пройшла велику кількість обстежень в Україні, але їй так і не змогли поставити діагноз.

Щоб вирушити на лікування за кордон, їй потрібні були кошти. Однак на той момент вона вже довго не знімалася через початок повномасштабної війни.

Гроші таки зібрали, але згодом виникли нові труднощі. Спочатку планувалася поїздка до Німеччини, але пізніше їй порекомендували звернутися до діагностичного центру Данії. Однак виникла складність: лікарі в Данії не могли прийняти її одразу, а часу для очікування у Катерини не залишалося.

Дівчина залишилася в Україні, і їй на якийсь час стало краще.

Однак у грудні 2023 року актрисі стало гірше - вона потрапила до реанімації і 10 днів пробула у комі. Її чоловік не відходив від неї і робив усе, щоб урятувати. Він також звертався до українців.

Лікарям вже вдалося встановити її діагноз - соматоформний головний біль, спричинений функціональною поломкою мозку. Хвороба виникла через порушення біохімії в мозку внаслідок післяпологової травми.

Катерина Тишкевич із чоловіком (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)