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Тищенко зірвав виліт рейсу літака з Києва: знімав відео на злітній смузі

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Київ, Середа 23 червня 2021 11:11
Тищенко зірвав виліт рейсу літака з Києва: знімав відео на злітній смузі Микола Тищенко зірвав виліт літака в Києві (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Виліт літака Київ-Ужгород був зірваний через народного депутата Миколу Тищенка. Рано вранці 23 червня він вирішив знімати відео прямо на злітній смузі.

Про це повідомив з місця інциденту журналіст Віталій Глагола на своїй сторінці в Facebook Facebook.

"Виліт з Ужгорода до Києва затримали, оскільки Коля Тищенко знімав відео з кількох дублів. Мали вилетіти о 9: 30. Зараз вже 9:37, а літак навіть не поїхав по руліжній смузі", - повідомив Глагола.

Він додав, що Микола Тищенко під'їхав до літака не з усіма пасажирами, а окремо, на автомобілі Державної прикордонної служби. За словами журналіста, автомобіль чекав, поки нардеп зніме своє відео, а тільки після цього поїхав.

"Цікаво, скільки така послуга коштує у прикордонників? І чи всі її можуть замовити?"- поцікавився Глагола.

Пізніше він повідомив, що Микола Тищенко закінчив відеозйомку і зайшов на борт літак, останнім. Тільки після цього літак почав готуватися до зльоту.

У коментарях до посту журналіста користувачі висміяли поведінку народного депутата.

  • Клоун
  • Руки геть від Миколи Тищенка! Популяризація авіаційних перевезень - справа хороша!
  • Головне, щоб Тищенко не захотів знімати захід на посадку в Ужгороді.
  • Прикордонники здійснюють Нерегулярні пасажирські перевезення? Це законно?
  • Тік-ток знімає!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Микола Тищенко разом з Ківою засвітився під час бійки в Раді.

А також розповідали про те, що Миколу Тищенка присоромили за вечірку під час локдауну.

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нардеп Микола Тищенко
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