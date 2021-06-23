Тищенко зірвав виліт рейсу літака з Києва: знімав відео на злітній смузі
Виліт літака Київ-Ужгород був зірваний через народного депутата Миколу Тищенка. Рано вранці 23 червня він вирішив знімати відео прямо на злітній смузі.
Про це повідомив з місця інциденту журналіст Віталій Глагола на своїй сторінці в Facebook Facebook.
"Виліт з Ужгорода до Києва затримали, оскільки Коля Тищенко знімав відео з кількох дублів. Мали вилетіти о 9: 30. Зараз вже 9:37, а літак навіть не поїхав по руліжній смузі", - повідомив Глагола.
Він додав, що Микола Тищенко під'їхав до літака не з усіма пасажирами, а окремо, на автомобілі Державної прикордонної служби. За словами журналіста, автомобіль чекав, поки нардеп зніме своє відео, а тільки після цього поїхав.
"Цікаво, скільки така послуга коштує у прикордонників? І чи всі її можуть замовити?"- поцікавився Глагола.
Пізніше він повідомив, що Микола Тищенко закінчив відеозйомку і зайшов на борт літак, останнім. Тільки після цього літак почав готуватися до зльоту.
У коментарях до посту журналіста користувачі висміяли поведінку народного депутата.
- Клоун
- Руки геть від Миколи Тищенка! Популяризація авіаційних перевезень - справа хороша!
- Головне, щоб Тищенко не захотів знімати захід на посадку в Ужгороді.
- Прикордонники здійснюють Нерегулярні пасажирські перевезення? Це законно?
- Тік-ток знімає!
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Микола Тищенко разом з Ківою засвітився під час бійки в Раді.
А також розповідали про те, що Миколу Тищенка присоромили за вечірку під час локдауну.