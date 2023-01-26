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Тищенко поїхав у Таїланд, промінявши "закарпатський котел" на "ТрО Бангкоку": реакція соцмереж

Микола Тищенко втрапив у новий скандал (колаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко виїхав у відомий своїми курортами Таїланд. Посольство України у цій країні повідомило, що 27 січня одіозний політик має зустрітися з "представниками української громади".

Багатьох здивував такий вчинок депутата, враховуючи, що днями президент Володимир Зеленський фактично заборонив чиновникам та політикам їздити за кордон з особистих причин.

Поїздка Тищенка у курортну державу розізлила українців. В соціальних мережах масово обурюються і висміюють його "діловий візит". Ми зібрали найгостріші думки щодо відрядження нардепа, якого вже хочуть вигнати з фракції.

То чому Тищенко поїхав у Таїланд?

На Facebook-сторінці Посольства України в Таїланді 26 січня з'явилася інформація, що в п'ятницю у бангкокському готелі Novotel відбудеться "зустріч з народним депутатом України 9-ого скликання паном Миколою Тищенком".

Задекларована мета зустрічі звучить як "обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд".

Повідомлення про поїздку Тищенка у Таїланд (скриншот: facebook.com/ukr.embassy.thailand)

Що про це думають українці?

Поїздка Тищенка за кордон є, за великим рахунком, порушенням нещодавно озвученої президентом України заборони на виїзд чиновників і політиків за межі країни на відпочинок чи з іншими недержавними цілями.

На це звертають увагу в тому числі однопартійці нардепа, які вже говорять про те, що Тищенка треба вигнати з фракції.

"Тищенко в Таїланді? А як же заборона від Президента? Значить, ошивається там ще раніше? Ганьба. Вважаю вже після такого чергового проколу його мають вигнати з фракції, а не тільки позбавити керівних посад, як це було минулого разу. Роблю звернення", - написала у Facebook нардепка Мар'яна Безугла.

Про те, що Тищенка треба звільняти, заявив і голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

А політичний діяч і блогер Юрій Гудименко зазначає у Facebook, що поки Тищенко їздить за кордон, сам волонтер "не може вирішити пораненому бійцю (якого в житті в очі не бачив) виїзд за кордон на лікування", бо "заборон мільярд, паперів треба три мільярди".

Разом з тим в соціальних мережах масово висміюють черговий скандальний вчинок "героя оборони Закарпаття".

Ось так соцмережі реагують на поїздку Тищенка в Таїланд

"Депутат Микола Тищенко вирвався із закарпатського котла і проводить зустріч з виборцями у Таїланді!" - йдеться у дописі Центру Протидії Корупції на Facebook.

Автори публікації "підозрюють", що на зустрічі будуть обговорюватись такі важливі питання:

  • організація Батальйону Пхукет
  • збір коштів на спорядження бійцям, які тримають оборону в Паттаї
  • розробка меню для підрозділу ТрО Бангкоку
  • різне.

"А якщо серйозно, то шановні дипломати з Міністерства закордонних справ України, це взагалі нормально?" - додали у Центрі.

Скриншоти з соцмереж

Раніше педагогів обурила поведінка Тищенка під час візиту до пункту обігріву.

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