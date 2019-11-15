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Нардеп Тищенко "отобрал" у журналистов камеры: все детали и фото

STYLERЖизнь    15.11.2019 - 21:23
Нардеп Тищенко "отобрал" у журналистов камеры: все детали и фото
Тищенко попробовал себя в роли фотокорреспондента (фото: коллаж РБК-Украина)

Николай Тищенко взял у журналистов профессиональную камеру и сделал несколько кадров

Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко поднялся в Верховной Раде на ложе прессы и сделал несколько фотографий. Соответствующие фотографии опубликовали фотографы Ян Доброносов и Богдан Бортаков на своих страницах в Facebook.

Возможно, Тищенко, таким образом, хотел сам проверить, насколько экраны мобильных телефонов депутатов доступны фотообъективам журналистов.

Нардеп Тищенко &quot;отобрал&quot; у журналистов камеры: все детали и фото

Тищенко попробовал себя в роли фотокорреспондента (фото: facebook.com/yan.dobronosov)

Напомним, что Николай Тищенко попал в громкий скандал из-за своей сестры Юлии, которая фигурирует как соучредитель компаний, которые выиграли государственные закупки на 15 миллионов гривен.

Нардеп Тищенко &quot;отобрал&quot; у журналистов камеры: все детали и фото

Тищенко попробовал себя в роли фотокорреспондента (фото: facebook.com/bogdanbortakov)

Ранее сообщалось о том, что одиозный Тищенко устроил дебош в Раде. Нардеп от "Оппоблока" Николай Скорик толкал плечом Тищенко, пытаясь пройти, но представитель "Слуги народа" не пускал его.

Тищенко попробовал себя в роли фотокорреспондента (фото: facebook.com/bogdanbortakov)

Мы также писали о том, что Тищенко опозорился из-за формулы Штайнмайера. Его спросили о формуле Штайнмайера, а также поинтересовались, что он думает по поводу разведения сил на Донбассе. Но народный депутат начал путанно давать объяснения.

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